獅潭泰安大位 雙女力搶續坐

2018年10月19日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

下屆獅潭鄉長選舉，國民黨徵召本屆成為獅潭首位女鄉長的謝春梅競選連任，對手為民進黨員但揚言退黨明志的鄉民代表李春貴，鄉長與鄉代對決。原鄉泰安則有國民黨提名爭取連任的劉美蘭，對上民進黨提名的鄉代盧光明與捲土重來的陳吉基，三強鼎立。

獅潭鄉長謝春梅擔任民代深耕地方20多年，但曾於2005年挑戰鄉長寶座失利，以98票飲恨輸給前鄉長古源毓。2016年前鄉長、謝春梅的丈夫賴癸章因涉幽靈人口案，被判當選無效，她代夫出征成功1731票補選上壘，成為首位女鄉長，此次帶著雄厚執政實力要拚連任。

鄉代李春貴原為民進黨員，去年揚言縣黨部若不徵召中辦副執行長吳宜臻參選縣長，要退黨明志。他以無黨籍身分，爭取部分綠營與中間選民的支持，期許更上一層樓。

泰安鄉除女鄉長、男鄉代競選，本屆競選失利的陳吉基也捲土重來，藍、綠及無黨三分天下，由於泰安選舉人數僅4000多人，選情格外緊繃。

劉美蘭4年來積極行銷泰安地區的溫泉以及觀光休閒，還有甜柿等農特產品，另配合縣府及立委向內政部爭取補助經費興建公所辦公廳舍，預定明年6月完工，同樣擁有現任優勢。

盧光明服務海巡署23年軍職退役，首次參選即當選代表，在地方也擁有深厚基層民意；陳吉基為梅園國小主計兼人事，曾經在原鄉擔任課員及課長等職務，本屆與前主席楊政孝、劉美蘭競選，以200多票之差敗北。

(中國時報)