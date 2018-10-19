獅潭泰安大位 雙女力搶續坐

友善列印
中國時報
、何冠嫻／苗栗報導

下屆獅潭鄉長選舉，國民黨徵召本屆成為獅潭首位女鄉長的謝春梅競選連任，對手為民進黨員但揚言退黨明志的鄉民代表李春貴，鄉長與鄉代對決。原鄉泰安則有國民黨提名爭取連任的劉美蘭，對上民進黨提名的鄉代盧光明與捲土重來的陳吉基，三強鼎立。

獅潭鄉長謝春梅擔任民代深耕地方20多年，但曾於2005年挑戰鄉長寶座失利，以98票飲恨輸給前鄉長古源毓。2016年前鄉長、謝春梅的丈夫賴癸章因涉幽靈人口案，被判當選無效，她代夫出征成功1731票補選上壘，成為首位女鄉長，此次帶著雄厚執政實力要拚連任。

鄉代李春貴原為民進黨員，去年揚言縣黨部若不徵召中辦副執行長吳宜臻參選縣長，要退黨明志。他以無黨籍身分，爭取部分綠營與中間選民的支持，期許更上一層樓。

泰安鄉除女鄉長、男鄉代競選，本屆競選失利的陳吉基也捲土重來，藍、綠及無黨三分天下，由於泰安選舉人數僅4000多人，選情格外緊繃。

劉美蘭4年來積極行銷泰安地區的溫泉以及觀光休閒，還有甜柿等農特產品，另配合縣府及立委向內政部爭取補助經費興建公所辦公廳舍，預定明年6月完工，同樣擁有現任優勢。

盧光明服務海巡署23年軍職退役，首次參選即當選代表，在地方也擁有深厚基層民意；陳吉基為梅園國小主計兼人事，曾經在原鄉擔任課員及課長等職務，本屆與前主席楊政孝、劉美蘭競選，以200多票之差敗北。

(中國時報)

韓籲打乾淨選戰 藍徵外場監票員 牛肉在哪裡 龍燕互批政見

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。