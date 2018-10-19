牛肉在哪裡 龍燕互批政見

2018年10月19日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍競選總部18日抨擊國民黨台中市長參選人盧秀燕只會喊口號，最沒有準備的參選人，盼別再空穴來風，唱衰台中。盧秀燕競選總部則反擊，林佳龍4年政見一場空，籲誠實面對經濟困頓、低薪窘境，接受人民檢驗。

林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」，總部發言人陳世凱表示，盧秀燕提出「台中富巿3」、「貨出去、錢進來」等產業空泛政見，像高中生作文比賽的政見，連網友都諷盧「只會喊口號，最沒有準備的市長參選人！」

對盧所提「拚經濟」政見，林佳龍總部發言人張雅旻強調，盧的政見常打高空，只會抄襲林佳龍3年多來推動的政策，籲盧不要用口號治理城市，規畫一條龍的政策，人民才有感。

林佳龍總部發言人林尚賢說，經濟變好，讓年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，今年上半年失業率3.6％，連續2年半6都最低；薪資成長率7.54％亦為6都第1，3年多來已招商9000多億元。

對此，盧秀燕總部發言人吳皇昇表示，台中經濟差是大多數市民的心聲，林佳龍應對經濟問題檢討反省，反觀盧秀燕是以「拚經濟再拚經濟」，提出經濟藍圖與行動方針。

吳皇昇說，盧秀燕產經政策以「台中富市3」富強城市概念，「前店、後廠、自由港」3大經濟政策，「前店」強化招商引資能力，「後廠」打造產業聚落、加深技術能力，「自由港」則讓體制鬆綁、用法令創富，「貨出去、錢進來」，台中要成為全國經貿樞紐。

(中國時報)