涂醒哲談健康 蕭淑麗護食安 黃敏惠拚觀光

2018年10月19日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人蕭淑麗(左二)矢言打造食安環境。（廖素慧攝）

嘉義市長參選人黃敏惠(左二)推出文化觀光政見。（廖素慧攝）

尋求連任的嘉義市長涂醒哲18日提出推動醫院型健康篩檢、率先採用九價子宮頸癌疫苗等衛生施政成績單，爭取市民肯定；市長參選人蕭淑麗下廚煮麻油雞，暢談拚食安的政見；市長參選人黃敏惠推出打造蘭潭成為嘉義市「東方明珠」觀光願景。

涂醒哲交出衛生施政成績單，整合性健康篩檢把民眾從社區帶進醫院，4年來提升受檢人數屢創新高，106年1萬8631人受檢，比103年社區型整合性健康篩檢人數成長121％，107年度篩檢總人數有2萬4067人。

率先全國採用九價子宮頸癌疫苗、零本土登革熱、疫苗接種涵蓋率全國之冠、建構食安首都，連續3年零本土登革熱病例、無腸病毒重症個案發生，整合醫療資源，推動創新作為「在嘉真好」服務方案，包含出院宅極便、醫療團隊到你家、在宅福終及到宅做月子服務，減輕短暫失能及照顧者的壓力。

嘉義市議長蕭淑麗轉戰市長選舉，下廚煮麻油雞，香氣四溢，引得全場食指大動，她說，嘉義市目前各項食品檢驗都要採樣送外地化驗，她規畫的市政藍圖市政藍圖是興建「食安大樓」，推動「有機營養午餐」，從食品檢驗到飲食習慣，全面性推展食安觀念。

黃敏惠表示，蘭潭是嘉義市民的後花園、民生用水的寶庫，為了保護嘉義市的「東方明珠」，規畫推動「蘭潭水庫及周邊地區跨域亮點計畫」，打造蘭潭成為中南部一日散步首選景觀步道，設置觀光服務中心及綠色運具轉運站。

(中國時報)