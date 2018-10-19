屏東市矛盾之爭 藍綠難論高下

擁有穩固基層實力的林恊松（前）盼為藍軍守下屏東市這座灘頭堡。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
在屏東縣長潘孟安（左五）拉抬下，李清聖（右四）期待首次在屏東市插下綠旗。（林和生攝）

選舉進入倒數階段，屏東市堪稱暗潮洶湧的一級戰區，民進黨派出前縣黨部主委李清聖挑戰藍營城池，期待在首善之區首次插下綠旗，國民黨則由屏東市民代表會主席林恊松應戰，避免疆土遭到長驅直入。2人各有所長，宛如一場競爭激烈的矛盾之爭。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長，雖中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次；為避免全面綠化，藍營誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

代表國民黨的屏東市民代表會主席林恊松，連任5屆市民代表，且擔任代表會主席，雖然起步較晚，但當初全市79里中，有76名里長連署推薦他參選市長，不分藍綠，展現驚人基層實力。

但雖如此，藍營此次未有強而有力的母雞帶領，只能靠選將自身魅力拉抬聲勢；反觀民進黨爭取連任的屏東縣長潘孟安氣勢如虹，李清聖打出縣市同步，競選總部也巧妙與潘一同設置，選前已完成200場鄰里座談會，檯面下鴨子划水，營造團結氣氛。

長期觀察屏東政壇動向的政治人士指出，林恊松與李清聖一人占有基層組織優勢、一人則是有母雞帶領，且林篤性道教、為人海派，李是虔誠基督徒、維持清新形象，2人反差極大，猶如一支擅長進攻的長矛，與穩固防守、攻而不破的矛盾對決，恐怕不到開票那一刻，無法論出高下。

(中國時報)

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