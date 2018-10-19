魚池信義三雄爭霸 水里集集4搶1

魚池鄉長之爭，總共有3人角逐，選情雖激烈，但私下感情不錯，手挽手、不傷和氣。左起為民進黨劉啟帆、國民黨黃馨瑩、無黨籍王聖中。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣濁水溪沿線4鄉鎮，魚池鄉長陳錦倫與信義鄉長史強都任滿8年，各有3名新人登記參選；水里鄉長陳癸佑與集集鎮長陳紀衡則尋求連任，分別有3人挑戰寶座，形成4搶1局面；4個鄉鎮的選情都相當激烈。

魚池鄉長之爭，民進黨提名的劉啟帆出身教育界，他提早返鄉布局多年，深耕基層，推動體育普獲認同；國民黨提名黃馨瑩同樣教育界出身，其父黃宋華是前魚池鄉長，她形象清新加上人脈不錯，也被看好；無黨籍王聖中，10多年前曾以超高票當選鄉代，實力不容忽視。

信義鄉長寶座，鄉農會企畫部主任全志堅，擔任農事指導員近20年，深入部落，根基扎實；另1參選人伍聰仁為現任信義鄉公所社會課長，基層經驗豐富，布局已久。

民和國中校長全正文也參選，他從小學、國中到擔任教職，絕大多數時間都住信義，宏觀、經驗與能力，是最大優勢。

水里鄉現任鄉長陳癸佑原獲民進黨提名，但最後卻登記「無黨籍」，他4年前以黑馬之姿勝出，以政績力拚連任；上屆鄉長江龍漢也回鍋參選，他以前任內施政有活力、鄉公所減債1億1700多萬元，有加分作用。

國民黨提名陳中明，曾任水里鄉代會與鄉公所祕書共15年，行政閱歷豐富，挑戰兩位「前老闆」，地方引話題。曾是國民黨19全黨代表的徐國賢，這次以無黨籍參選，台電回饋金如何回饋鄉民，是他的訴求重點。

集集鎮長陳紀衡獲民進黨公開「禮讓」支持，有助加分；國民黨提名集集鎮代會主席吳大村，搭配縣長林明溱聯合競選，氣勢如虹！另2名無黨籍參選人分別為林明溱任立委時之助理陳嬉旻、有國際獅子會總監資歷的吳正國，基層實力也都不錯。

(中國時報)

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