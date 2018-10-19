雙丁對戰雙陳 搶當虎尾鎮長

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中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾警分局轄區鄉鎮長選情以虎尾鎮競爭最激烈，共4人角逐，其次是土庫三足鼎立，元長及褒忠藍綠各有1人參選，值得一提的是，民進黨4鄉鎮都有提名，國民黨除了褒忠外，餘3鄉鎮均開放，泛藍競逐者都以無黨籍身分投入選戰。

虎尾鎮長是「雙丁」與「雙陳」戰局，虎尾鎮代會主席丁學忠深耕基層，又有國民黨及張派力挺，看好度暫時領先；民進黨前雲林縣議員林新丁逐漸凝聚綠色選票；前雲林水利會機要祕書陳威成以非典型的打法，深獲年輕人及中間選民的認同；公務員陳獻堂奇招百出，讓人側目。

土庫鎮長選舉三強鼎立，民進黨徵召前虎尾鎮代表會主席張榮麗，雲林張派支持無黨籍的現任雲林農田水利會會務委員張新榮，左右夾攻現任鎮長陳慶助，讓陳的連任之路壓力不小。

元長山內國小校護李明明獲民進黨徵召出征，對上元長鄉代表會主席李榮章，2人都是政二代，且原屬同陣營，但前者獲現任鄉長李泗濱力挺，各有基層實力，勝負繫於綠營選票能否轉移。

褒忠婦女會理事長黃麗花獲國民黨提名，活躍於地方，其先生張勝聰是現任褒忠鄉農會常務監事，又受現任鄉長張政國支持，實力不弱。但雲林縣長李進勇祕書陳建名也不是省油的燈，本屆只以數百票飲恨，深入耕耘4年捲土重來，獲農會系統支持，實力不可同日而語。

(中國時報)

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