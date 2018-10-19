好喝抖起來 比創意抽iPhone XS Max

2018年10月19日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看準新興網紅及年輕又高收入的YouTuber活躍於網路這一波趨勢，泰山開活動平台熱鬧玩創意，其中《冰鎮》9月起與社群App「Tik Tok」合作「#MyTurn由我翻轉」挑戰賽；10月起《茶攤一條街》再加碼在Youtube平台上進擊「好喝抖起來」創意競賽。為了鼓勵創意發想，泰山獻上iPhone XS Max等市值超過25萬元的獎項，吸引逾千件作品瘋狂點閱分享。

《冰鎮》9月推出的影片挑戰賽，結合Tik Tok獨特的翻轉運鏡手法，考驗網友的拍攝創意，上線約兩周時間就吸引破千件作品一較高下，許多知名網紅也熱情參與，如云、黃氏兄弟、余小文等更帶動影片翻轉的創意，甚至吸引年僅7歲的小網友都來參加，大膽展現屬於自己的技術流，短短15秒的影片便可以感受年輕人My Turn秀自己的魅力。

此外，今年上市的聯名飲品品牌《茶攤一條街》，9月以來持續營造話題，首先《日出茶太-招牌烤奶》於9月底配方大升級，「半糖、双奶」美味口感再進化。緊接著再次和日出茶太合作，將泰山最經典的仙草蜜結合日出茶太香濃奶茶，推出眾所矚目的《仙草凍奶茶》，10月10日起在全家便利商店獨家發售。

另泰山企業更進一步推出話題性極高的網路活動「好喝抖起來」，邀請網友與網紅一起發揮創意，拍下飲用《茶攤一條街》任一產品的享受表情，只要上傳影片至活動網站，就直接獲得iPhone XR抽獎資格，也將影片按讚數及高度分享者列入最新iPhone的抽獎入門門檻，讓參與網友有三次機會得到最新iPhone機會，還邀請三位網紅欽點最佳影片贈送拍攝神器。多樣的活動、豐富的大獎，讓活動上線第一周就創下破萬分享的紀錄。

(中國時報)