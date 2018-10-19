吳國昌對戰廖志城 藍綠相爭

2018年10月19日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣埔里鎮長、國姓鄉長、仁愛鄉長選舉，基本上還是地方政壇熟悉的面孔，埔里鎮長部分，縣議員廖志城、吳國昌及北門里長蔡清輝投入競爭；國姓鄉則是縣議員邱美玲挑戰現任鄉長丘埔生；仁愛鄉則是代表會主席吳文忠挑戰現任鄉長江子信。

埔里鎮長選情特別激烈，國民黨提名吳國昌、民進黨提名廖志城，上屆參選鎮長失利的北門里長蔡清輝捲土重來。一般看法，選情將回歸兩黨對決，吳、廖勤耕基層，在地方社團組織各有擅長，實力伯仲之間。

原為無黨籍的吳國昌在警政、消防、文教著力甚深，選前加入國民黨，泛藍陣營認為，多了藍軍加持，獲勝機率大增。吳以「逆風高飛」為競選主軸，披掛國民黨黨徽登場，是否加分，選舉結果見分曉。

廖志城從政以來，展現誠懇、謙卑、不激進的身段，問政務實，且積極參與地方公民團體論壇，這次競選主軸是「作伙生活」，盼能打造出年輕人安居樂業、老年人安心休養、兒童快樂成長、產業共創榮景的埔里。

國姓鄉長國民黨提名縣議員邱美玲挑戰尋求連任的丘埔生，丘埔生曾在鄉內任職社會課長、財政課長，基層穩固，且在砂石車行駛平面道路等議題站出來力挺鄉親，獲高度認同，邱美玲有番苦戰。仁愛鄉再度延續上屆補選態勢，出身布農族的吳文忠，進擊賽德克族現任鄉長江子信，如勝選，將顛覆講究親族血統的原民鄉政情。

(中國時報)