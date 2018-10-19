高市原民4選區 戰火激烈

2018年10月19日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

2018年九合一選舉高雄市原住民市議員應選4席，由於這4席將牽動高雄市議長寶座，藍綠勢必各派強棒爭奪席次，因此那瑪夏、桃源、茂林山區及平地原住民區，藍綠都已積極布局，這四個選區勢必都是大廝殺的局面。

原住民選區長期來都較支持國民黨，但近年藍綠版圖轉移，已非藍營鐵票區，高縣市合併後第一屆藍綠各有2席，但第二屆即現任選舉結果是綠3藍1，後因那瑪夏區親民進黨籍林民傑當選後被判當選無效，才由國民黨籍柯路加遞補，又回復藍綠各2席。

第十二選區平地原住民選區因社團、教會、同鄉會支持與否是勝選重要因素，選民也會以參選人平日服務來決定是否支持，這一點民進黨籍市議員參選人俄鄧．殷艾平時做得相當到位，該選區另有國民黨籍王義雄及親民黨詹金福登記參選，3人勢必歷經一番激烈角逐。

第十三選區那瑪夏區以布農族、卡那卡那富族占最大宗族群，現任國民黨市議員柯路加即是布農族，另布農族現任區代表李惠民及卡那卡那富族的現任員警陳幸富，與尤嘉聖都以無黨籍參選，4人都在積極尋求家族支持，希望出奇制勝。

而以布農族及拉阿魯哇族占大宗的桃源區的第十四選區，國民黨提名區公所主祕賴文德與無黨籍登記的伊斯坦大·貝雅夫·正福對決，爭奪一席。

第十五選區茂林區在3年前就是由曾屬陳菊團隊一員的前原民會主委范織欽與連任的國民黨唐惠美角逐，最後由唐惠美勝出。年底范織欽捲土重來再度挑戰唐惠美，因茂林區選民以魯凱族為主，范織欽、唐惠美2人均為魯凱族，家族認同多寡成選舉勝負關鍵，2人均卯足全力拚搏，希望能夠克敵制勝。

(中國時報)