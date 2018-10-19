房市風向球－壘球體驗 陳威瑜紅不讓

2018年10月19日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

身為信義房屋壘球聯盟球隊一員，從事房仲工作兩年多，拿下無數成交王、百萬龍虎精英等獎盃、獎狀，77年次即接掌信義房屋中和中山店長，陳威瑜透露，打球的團隊精神及經歷，讓他悟出一套領導哲學；設定目標，讓同仁有競爭榮譽感，即使有挫敗，也會適時激勵，誠如棒球一句術語「兩出局後，精彩的就在後頭！」因為大家會卯起勁力拚好成績。

信義房屋壘球聯盟有多支球隊，陳威瑜表示，昨日比賽，他們隊伍在剩一局半時還落後四分，若默默打下去，士氣低迷，一定無法勝出，這時大夥一陣亂吼亂叫，自我鼓舞後，又個個活力十足，九局結束打成平手，順利進入延長賽。其實帶人也是一樣，雖店內同仁有許多是學長姐，但他透過建立目標，激發同仁競爭進取心，即使有同仁受挫，他也會鼓勵，良性溝通了解問題，協助排除，大家一起前行，開創好成績。

陳威瑜年紀輕，進入房仲才兩年多，但已締造許多傲人成績，工作第二個月接到第一個案子就成交，第一個年度業績高達443萬，拿到久任、新秀獎，第二個年度業績更攀升至699萬元，今年前七月接店長前的業績已達544萬元，幾乎每個月都能有2至3案件成交。

原本就學時在麥當勞打工，畢業後進一步應徵餐廳主管，工作三年後，因陪著姊姊看屋，感到房仲工作十分有趣，並想透過轉職，為自己買下一戶房子，就此決定投入房仲，並順利進入信義房屋工作。

踏足房仲業，他記得，那時跟著師父到菜市場發傳單，一位買菜的太太，對傳單上的物件很感興趣，但表示要回家煮飯，這時陳威瑜發現，那位太太提著大包小包應已採購完了，在徵得同意下，為她提菜，這位太太手上一輕，在他詢問是否願意就近看房時，也就欣然接受了，且看過後十分滿意物件，未久帶先生與長輩復看後，不到一個月即成交。

接過買方手上的採買物品，也許只是舉手之勞，但陳威瑜卻能透過這些貼心細節，隨時隨地為買賣方著想，讓許多客戶成交後，還繼續介紹親友。陳威瑜謙虛說自己只是誠實，設身處地為客戶著想，沒想到就此交了許多朋友。

(中國時報)