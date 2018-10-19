房市風向球－壘球體驗 陳威瑜紅不讓

陳威瑜。（信義房屋提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

身為信義房屋壘球聯盟球隊一員，從事房仲工作兩年多，拿下無數成交王、百萬龍虎精英等獎盃、獎狀，77年次即接掌信義房屋中和中山店長，陳威瑜透露，打球的團隊精神及經歷，讓他悟出一套領導哲學；設定目標，讓同仁有競爭榮譽感，即使有挫敗，也會適時激勵，誠如棒球一句術語「兩出局後，精彩的就在後頭！」因為大家會卯起勁力拚好成績。

信義房屋壘球聯盟有多支球隊，陳威瑜表示，昨日比賽，他們隊伍在剩一局半時還落後四分，若默默打下去，士氣低迷，一定無法勝出，這時大夥一陣亂吼亂叫，自我鼓舞後，又個個活力十足，九局結束打成平手，順利進入延長賽。其實帶人也是一樣，雖店內同仁有許多是學長姐，但他透過建立目標，激發同仁競爭進取心，即使有同仁受挫，他也會鼓勵，良性溝通了解問題，協助排除，大家一起前行，開創好成績。

陳威瑜年紀輕，進入房仲才兩年多，但已締造許多傲人成績，工作第二個月接到第一個案子就成交，第一個年度業績高達443萬，拿到久任、新秀獎，第二個年度業績更攀升至699萬元，今年前七月接店長前的業績已達544萬元，幾乎每個月都能有2至3案件成交。

原本就學時在麥當勞打工，畢業後進一步應徵餐廳主管，工作三年後，因陪著姊姊看屋，感到房仲工作十分有趣，並想透過轉職，為自己買下一戶房子，就此決定投入房仲，並順利進入信義房屋工作。

踏足房仲業，他記得，那時跟著師父到菜市場發傳單，一位買菜的太太，對傳單上的物件很感興趣，但表示要回家煮飯，這時陳威瑜發現，那位太太提著大包小包應已採購完了，在徵得同意下，為她提菜，這位太太手上一輕，在他詢問是否願意就近看房時，也就欣然接受了，且看過後十分滿意物件，未久帶先生與長輩復看後，不到一個月即成交。

接過買方手上的採買物品，也許只是舉手之勞，但陳威瑜卻能透過這些貼心細節，隨時隨地為買賣方著想，讓許多客戶成交後，還繼續介紹親友。陳威瑜謙虛說自己只是誠實，設身處地為客戶著想，沒想到就此交了許多朋友。

(中國時報)

好喝抖起來 比創意抽iPhone XS M… 19商圈LINE Pay 滿百回饋10％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。