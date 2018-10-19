竹山鎮三強鼎立 鹿谷鄉老將對決

2018年10月19日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣竹山鎮長黃丹怡尋求連任，面對昔日部屬陳東睦的挑戰，國民黨推出縣議員蔡宜助應戰，形成三強鼎立局面；鹿谷鄉長選舉，則是國民黨籍縣議員許素霞，與鹿谷鄉民代表會主席邱如平對壘。

民進黨籍的黃丹怡原本是政治素人，首度參選竹山鎮長就脫穎而出，跌破各方眼鏡，也成為竹山鎮首位女鎮長；不過黃丹怡任內，鎮公所人事更迭，且與代表會勢同水火，成為蟬聯之路的變數！

曾擔任竹山鎮公所祕書的陳東睦，在清潔隊長任內，推動資源回收成效卓著，還曾獲選全國最優清潔隊長，展現他的行動力與執行力，此次出馬挑戰昔日長官黃丹怡，各方矚目。

蔡宜助在本屆選舉時，即對竹山鎮長躍躍欲試，後來繼續參選議員連任，此次參選竹山鎮長有備而來，以竹山「宜住．宜助」為主軸，推出綠能種電、左岸親水區等攸關民生政見，爭取選民認同。

鹿谷鄉傳統藍大於綠，但在2014年總統大選時，民進黨蔡英文獲得5190票，國民黨朱立倫僅獲3045票，可見藍綠政治版圖並非鐵板一塊！

鹿谷鄉長黃東灝兩任屆滿，轉換跑道參選縣議員；國民黨提名許素霞參選鹿谷鄉長，希望延續藍軍執政，許素霞的夫婿陳錫梧是縣府工務處長，也曾擔任兩屆鹿谷鄉長，夫妻長期經營地方，實力雄厚。

無黨籍的邱如平，擔任鹿谷鄉民代表會主席，扎根基層，建立豐沛人脈，此次參選鹿谷鄉長，還與民進黨建立合作關係，希望突破鹿谷茶鄉長期由藍軍執政的局面。

(中國時報)