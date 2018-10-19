翁章梁、吳芳銘 搶攻敬老票

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁（右五）提出「不老社區」政策4大亮點。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導
無黨籍嘉義縣長參選人吳芳銘提出「老農安心退，月領兩萬五」政策。（張亦惠攝）

嘉義縣是全台老年人口比例最高的縣市，縣長參選人也紛紛針對「成功老化」、「老農福利」等面向提出相關政策。民進黨縣長參選人翁章梁18日提出「不老社區」政策4大亮點，讓長者活得健康、尊嚴。無黨籍縣長參選人吳芳銘也針對老農提出「老農安心退，月領兩萬五」的政策，為搶攻長輩選票祭出牛肉。

翁章梁昨邀請近200位長者至競選總部，正式發表「不老社區」政見，翁章梁強調，擔任社會局長達11年，最清楚老人家辛苦與家屬的負擔，感同身受提出「不老社區」政策4大亮點，分別為「社區自主」、「安心照護」、「活力樂齡」及「敬老不減」，「安心照護」讓老人活得健康，活得尊嚴，共同打造嘉義的「不老社區」。翁章梁更說，未來若當選，將持續發放369重陽禮金，也會大力向中央爭取，在嘉義縣設立產官學研合作「長照產業園區」，鼓勵有興趣的業者前來投資，帶動就業機會，打造「不老社區」的永續發展。社福專家、鹿草女兒不分區立委吳玉琴也一同出席為政策掛保證。

另一參選人吳芳銘提出「老農安心退，月領兩萬五」的政策，由縣府來當農地銀行的角色，媒介青壯農向老農承租農地。若老農每年每公頃可收租金8萬元，縣府補貼4.6萬元，再加雜糧轉作補貼9萬元，以及老農年金8.4萬元，讓每位出租農地的老農民，1年有30萬元，就等於保障老農1個月2萬5000元的收入，同時也能為青壯農解決找不到土地耕種的問題。吳芳銘說，透過政策設計，照顧老農的生活，同時協助青農尋找耕作土地，同時也會爭取和落實農民基本工資保障，並建議中央政府適度開放海外勞動力，解決農民老化和農產品收成農忙時供工不足問題。

(中國時報)

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