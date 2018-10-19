陳清龍 許你一個水岸花都

台中市第4選區（豐原、后里）無黨籍市議員陳清龍從政17年，擔任過第15、16屆台中縣議員及第1、2屆台中市議員。（王文吉翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市第4選區（豐原、后里）無黨籍市議員陳清龍從政17年，擔任過第15、16屆台中縣議員及第1、2屆台中市議員。他從政前曾在金融圈工作，也當過補教老師，後來經營食品批發公司，結束商場生意後，進入前立委馮定國團隊擔任助理，之後選上縣議員，踏入政壇。

陳清龍有4屆的民代經歷，小至市民最關心的路平、燈亮、清水溝，在豐原、后里的各角落都可見到他為民服務、會勘的身影。陳清龍平時在市區走動之餘，也會關心會勘過案子的施作進度，時時監督市府，也是唯一在后里區設服務處的豐原議員，紮根地方服務。

「水岸花都」是陳清龍提出的重要政見之一，他主張設立1個轉運中心（豐原東站多目標立體停車場）、改造2座公園（葫蘆墩公園、中正公園）、治理3條水圳的（葫蘆墩圳掀蓋、軟埤仔溪再造、旱溪健康廊道），打造豐原成為宜居城市。

陳清龍表示，后里擁有后里馬場、泰安舊山線、后豐鐵馬道、月眉糖廠、貓仔坑休閒農業區等，加上花博帶動地方建設，深具旅遊發展潛力，建議完善並強化串連既有景點。

陳清龍秉持無色覺醒的精神，撇除政黨顏色，善盡建言、監督、服務、建設的小市民代言人責任，他也重視教育文化，推動地方創生，建議活化林場舊宿舍歷史建築群，打造成木漆藝文化暨產業基地。

(中國時報)

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