回扣案維持原判 黃健庭失望

友善列印
中國時報
／綜合報導

台東縣長黃健庭「藥商回扣案」被依貪汙等罪起訴，一審依商業會計法判刑6月，高等法院維持貪汙無罪見解，依商業會計法判黃5月徒刑，得易科罰金，最高法院去年10月撤銷、發回更審，18日高院更一審仍維持原判。

黃健庭目前人正在馬來西亞參加2018西太平洋健康城市聯盟AFHC會議市長論壇，得知判決結果，他透過幕僚表示，非常失望、無法接受，也堅持自己的清白，將與律師討論下一步行動。

藥商回扣案始於2004年，黃健庭遭指控在2004年到2007年擔任立委期間，利用立委職權，透過國會助理張瑞伯，向退輔會進行遊說，採購美時化學製藥、派頓化學製藥、羿盛企業等公司藥品，並收取回扣。

2004年，美時公司透過張瑞伯，向黃健庭請託以立委身份向退輔會遊說，將美時生產的「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入隔年退輔會常備品連標品項，讓榮民體系醫院可以採購。

黃將美時藥品資料置放蓋有「立法委員黃健庭」章戳牛皮紙袋內，透過退輔會國會聯絡組，轉交竹東榮民醫院藥師，推薦美時藥品，提報為新藥審核名單。18日高院更一審認定，黃犯行不構成貪汙，但觸犯商業會計法及稅捐稽徵法，幫助逃漏稅22萬元，經減刑後判刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

(中國時報)

綠營整合成功 竹崎鄉長選情穩 饒倡自體循環經濟 劉當青創夥伴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。