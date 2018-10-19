回扣案維持原判 黃健庭失望

2018年10月19日 04:11 中國時報 楊漢聲 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

台東縣長黃健庭「藥商回扣案」被依貪汙等罪起訴，一審依商業會計法判刑6月，高等法院維持貪汙無罪見解，依商業會計法判黃5月徒刑，得易科罰金，最高法院去年10月撤銷、發回更審，18日高院更一審仍維持原判。

黃健庭目前人正在馬來西亞參加2018西太平洋健康城市聯盟AFHC會議市長論壇，得知判決結果，他透過幕僚表示，非常失望、無法接受，也堅持自己的清白，將與律師討論下一步行動。

藥商回扣案始於2004年，黃健庭遭指控在2004年到2007年擔任立委期間，利用立委職權，透過國會助理張瑞伯，向退輔會進行遊說，採購美時化學製藥、派頓化學製藥、羿盛企業等公司藥品，並收取回扣。

2004年，美時公司透過張瑞伯，向黃健庭請託以立委身份向退輔會遊說，將美時生產的「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入隔年退輔會常備品連標品項，讓榮民體系醫院可以採購。

黃將美時藥品資料置放蓋有「立法委員黃健庭」章戳牛皮紙袋內，透過退輔會國會聯絡組，轉交竹東榮民醫院藥師，推薦美時藥品，提報為新藥審核名單。18日高院更一審認定，黃犯行不構成貪汙，但觸犯商業會計法及稅捐稽徵法，幫助逃漏稅22萬元，經減刑後判刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

(中國時報)