饒倡自體循環經濟 劉當青創夥伴

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中國時報
／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴18日公布6大政策主軸中的經濟創能，針對智慧城市、地方創生、創新產業、綠能經濟、國際化進行闡述；民進黨台東縣長參選人則分享位於延平鄉永康部落Biung夫婦的幸福早餐車故事，期望成為年輕人返鄉創業、陪伴部落發展的好夥伴。

針對經濟創能，饒慶鈴表示，台東縣是發展觀光為主的縣市，近2年外來觀光客無法維持一定水準，造成服務產業產值的落差，必須找出在地「自體循環經濟」，不要完全倚賴觀光客。

饒慶鈴還表示，除了提出智慧城市、地方創生、創新產業、綠能經濟、國際化進行等構思外，也要推動包括深化台東設計中心、型塑台東品牌，營造國際友善城市、發展南迴地區，讓台東能穩健發展。

劉櫂豪長年奔走台東每個角落，日前行程中碰巧經過延平鄉永康部落活動中，認識了布農族的Biung夫婦，年輕的倆人告別繁華的大城市，於1年前帶著兩個孩子們回到部落，希望將閒置的老家房子改建成陪讀與主日學的地方，並以健康的早餐照顧部落孩子的早晨健康。

劉櫂豪表示，政府的存在，是照顧好每個人，期許自己成為台東夢的推手，他強調，為台東這塊土地努力的心情存在於每一個台東人的心中，不論是出外工作的遊子，或者是正在家鄉努力的人，劉櫂豪會努力協助有夢的人在這塊土地上完成夢想。

(中國時報)

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