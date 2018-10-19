台港澳辦整併 山東開首例

2018年10月19日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

大陸在今年三月啟動中央層級的黨和國家機構改革，各省市近期陸續公布地方的機構改革方案，其中山東省開啟台港澳辦整合的首例，確定組建「山東省委台港澳工作辦公室」；海南省則在省委統戰部掛省台辦的牌子，省台辦被虛級化。涉台人士分析，這或許是受當前兩岸關係形勢影響，不過從名稱上「台灣」在前，「港澳」在後來看，也顯示對台工作的重要。

台在前 顯示重要性

三月大陸全國兩會期間，曾盛傳國台辦將與國務院港澳辦整併，最終並未成真。不過近日公布的《山東省機構改革方案》，確定將台港澳辦整合，並獲得大陸國務院批准和山東省委審議通過，將組建「台港澳工作辦公室」。

該方案指出，「為加強省委對台港澳工作的統一領導，進一步整合資源，增強工作合力，將省委台灣工作辦公室（省政府台灣事務辦公室）、省政府港澳事務辦公室的職責整合，組建省委台港澳工作辦公室，列入省委工作機關序列，對外加掛省政府台港澳事務辦公室牌子。」

山東省台辦主任已經懸缺半年未補，前主任孟慶斌於三、四月間調任山東省臨沂市任市長。涉台人士分析，山東是大陸少數地方台辦主任懸缺這麼久的省，或許就是在為台港澳辦的整併作鋪墊。另據了解，山東省會濟南，就已準備向省委看齊，組建「濟南市台港澳辦」，同樣是「台灣」放在前面。

涉統一 工作能整合

北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺指出，港澳台工作都涉及統一問題，且都適用一國兩制，港澳是一國兩制的法律模式，因為有基本法，台灣則是一國兩制的政治模式，要消除對立，通過談判或其他和平方式邁向統一，工作上有相似之處，「所以從地方黨的工作層面看，把港澳台合在一起，理論上也講得通」。

一位北京涉台官員說，過去表述多為「港澳台」，這次山東稱「台港澳」，也顯示對台工作更為重要。

此外，海南省公布的機構改革方案則提到，「統戰部掛省僑務辦公室、省台灣事務辦公室牌子」，涉台人士指出，這意味台辦未來在本質上，將屬於黨系統的統戰部，只是加掛一個政府系統的省台辦牌子，對外雖仍有海南省台辦主任，但實際上已經被納入大統戰的布局。

(中國時報)