林智堅痛斥登廣告醜化市府

2018年10月19日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長參選人謝文進競選總部主委李宏生（中）表示，廣告內容完全是事實，如果有錯，歡迎來告。（陳育賢攝）

新竹市議會18日進行本屆最後1天市政總質詢，市長林智堅表示，針對特定媒體以新聞包裝刊登廣告，他是痛心疾首、情何以堪，極少數人為了選舉，扭曲、醜化市府的努力，呼籲有心人勿再唱衰這座城市，他也會堅持走下去，讓幸福工程延續。

林籲有心人別再唱衰

林智堅在答詢時指出，某報紙被委刊以新聞排版、筆法等方式包裝的半版廣告，這則廣告的標題聳動，且與註明「廣告」2字比例懸殊，令外界乍看以為是新聞，內容也非該報所屬記者撰寫之報導，這則廣告的不實指控令人痛心疾首、情何以堪。

他也再提出近日在社群軟體轉傳的不實謠言內容同樣令人匪夷所思，不僅企圖誤導市民，也讓選舉文化走回頭路。極少數人為了選舉，刻意扭曲、醜化市府的努力，令他相當痛心、難過，他呼籲有心人不要繼續唱衰新竹市，要給努力做事的人肯定。

謝稱市民有知的權力

針對林智堅於議會答詢時的陳述，市長參選人謝文進競選總部，昨天下午也召開「市民有知道真相的權力」記者會回應，競選總部主委李宏生表示，日前謝文進競選總部所發出的廣告，是依據市議員鄭正宗在議會總質詢的內容，完全沒有涉及選罷法的問題，廣告也沒有散布謠言或傳播不實之事，林的團隊不能斷章取義、混淆視聽。

且謝文進總部發現近來發布的訊息經常都被忽略或被對手抹黑，因此不得不利用廣告方式來轉達正確的訊息。

李宏生表示，如果林智堅辦公室認為這篇廣告內容有錯，歡迎來告，若已提告，也呼籲林智堅應該要向市民公開訴訟內容，讓大家來了解。

(中國時報)