彰縣私幼中小班 年補助1萬

2018年10月19日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府啟動「彰化縣國民教育向幼扎根－幼兒就學補助方案」，除了中央補助外，縣庫再支出每年1億元經費，支持縣內合法立案私立幼兒園的3至4歲中小班幼兒也獲得補助，每名小朋友每學期補助5000元，預計1萬名幼兒家庭受惠，首波已受理230家私立幼兒園申請。

向幼扎根 率先啟動

彰化縣長魏明谷表示，看到孩子就看到希望，看到我們的未來，縣府率先啟動向幼扎根的教育政策，向下延伸到幼兒園，加碼補助，將來縣府也會配合中央托育政策，鼓勵年輕爸媽多生育，讓人口增加。

目前，彰化縣已結合中央執行多年「5歲大班免學費政策」，凡就讀私立幼兒園，每名幼兒每年獲補助3萬元學費、具弱勢身分幼兒每年最高再補助近3萬元「弱勢加額補助」；就讀公立幼兒園之幼兒則免繳學費、具弱勢身分幼兒每年最高再補助近2萬元「弱勢加額補助」。

弱勢身分 補助再加碼

向幼扎根補助包括3至4歲中小班幼兒每學期補助5000元。中低收入戶幼兒就學補助，每名6000元。5歲幼兒免學費每學期補助1萬5000元。具弱勢身分者，再加發1萬5000元。身心障礙幼兒學前補助每名補助7500元，另就托之園所可獲5000元補助。

魏明谷指出， 除幼兒就學費用補助外，為打造友善育兒環境，與符合準公共機制要件的私立幼兒園簽約成立「準公共幼兒園」，目前彰化縣共56家私立幼兒園通過教育部審核，可增加7367名幼兒收托數，創全國通過教育部審核家數第一。

(中國時報)