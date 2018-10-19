黑面琵鷺來了 10月21台南賞鳥趣

2018年10月19日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

今年系列活動橫跨3個月，各有不同主題，包括探索溼地的「黑琵輕旅行」。（台南市生態保育學會提供）

2018黑面琵鷺保育季將於21日登場，活動已經進入第6年，每年都以不同的黑琵棲息地做為活動主場地，推廣生態旅行，今年選在七股黑面琵鷺展示館舉行，一旁就是曾文溪口黑面琵鷺主棲地，台南市政府農業局指出，保育季的活動主題為「黑琵HAPPY生態行」，號召全台親子民眾前來台南賞黑琵，預料將吸引更多賞鳥及觀光人潮。

抵台度冬鳥隻 台南占6成

台南地區是黑面琵鷺度冬大本營，2018年全球普查中，一共記錄到3941隻黑琵，其中在台灣度冬的就有2195隻，占全球總數的56％，而且留鳥的數量也逐年增加，包含七股黑琵保護區、四草野生動物區、學甲溼地生態園區、七股頂山等地是都是黑琵棲地，今年來台度冬的先遣部隊已突破300隻，甚至有鳥友在七股頂山目擊至少200隻的黑琵族群。

據統計，抵台度冬的黑面琵鷺，從1993年的206隻到2018年的2195隻，呈現逐年成長的趨勢；而台南市仍是黑面琵鷺最多的縣市，25年來，大幅成長10倍，台南地區就占了近6成，黑面琵鷺第二故鄉當之無愧。

保育季達3個月 活動精采

農業局表示，今年的保育季系列活動長達3個月，每月均有不同主題，包括10月的「黑面琵鷺剪影」、「我愛黑琵親子闖關體驗營」、「黑琵之美親子寫生比賽」，11月的「文學與黑琵攝影展」、12月的「黑琵輕旅行」等將陸續登場，拍鳥俱樂部會長黃蜀婷提供全台鳥類救傷站的資訊，歡迎民眾共同參與。

(中國時報)