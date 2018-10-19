下一步看廣東怎麼做 將是指標

2018年10月19日 04:11 中國時報 記者呂佳蓉／台北報導

針對大陸各省市近來陸續頒布地方層級機構改革，其中特別的是山東省確定改建「省委台港澳工作辦公室」；海南省台辦、港澳辦併入統戰部；對此，《展望與探索》雜誌社研究員郭瑞華認為，這將是一種趨勢，也會隨著大陸地方政府的需要而採「因地制宜」的方式整併。

從今年初開始，大陸中央機構啟動機構改革方案，郭瑞華對此指出，包含中央的層級與地方的層級，陸方政府考慮最多的還是人員與機構的精簡；他特別指出，一些縣級的統戰部、港澳辦與僑辦都是隸屬於統戰部，地級的有些也是如此，現在山東省與海南省這樣做就是擴充到省級。

郭瑞華指出，在機構改革方面，以前部分偏遠省份，譬如青海省台港澳機構就已經合併，而像內蒙古自治區的台辦也是設在統戰部裡。而有關山東省改建「省委台港澳工作辦公室」一事，郭瑞華認為，還需要再觀察幾個地方是否也會合併，尤其是廣東省，因為廣東省港澳人士與台胞都很多，若併在一起，應就是一項指標，整個大陸的省級機構改革都將朝著這樣的方向去做。

有關省級機構改革對大陸政府對台工作的意涵與影響，郭瑞華直說，地方事實上就是執行單位，兩岸關係的決策還是在中央，在他看來這並非現今兩岸關係局勢而造成的結果，也不能說是把省級的對台工作部門機構萎縮；就算是國民黨繼續執政，大陸政府還是會朝精簡機構這個方向做。

郭瑞華說，人員跟機構的精簡最主要原因在於有新的業務出來，以及機構要控制在一定數額，像是今年初中央機構改革有自然資源部就是一例；因此，除了因地制宜、人員與機構的精簡以外，政府治理的工作方向改變也是重要的因素之一。

他也特別提及，今年初中央層級的國台辦與港澳辦原本也傳出要合併，但最後沒有合併的原因應該是政治考量，若當時合併，港澳人士會覺得不被重視，因此最後沒有合併；尤其近來香港問題嚴重，但是從中共大統戰的角度來看，兩辦應該是要合併在一起。

(中國時報)