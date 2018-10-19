前後任中壢市長涉貪 高院判無罪

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中國時報
／綜合報導

桃園改制前的中壢市長張昌財及繼任的葉步樑，被控從2001年起簽辦電子看版工程採購案，圖利特定廠商，收取佣金回扣；一審將2人重判，但高院更一審認定，檢方提出的證據無法證明犯罪，18日改判2人無罪。全案可上訴。

判決指出，曾任國大代表的葉正林（通緝中），覬覦電子看版的商機，竟藉由電子看版發包工程以「官商勾結」方式，勾結評選委員、浮編採購價額。當時中壢市公所分別辦理「地下道交通資訊即時可變標誌」及「戶外多樣化資訊監控」系統工程，葉正林帶著業者拜訪中壢市長張昌財，並與工務課長李湖丕（判刑1年2月定讞）商談後，承諾答應配合辦理，業者將給李男回扣500萬元。

葉正林以此方式勾結市公所官員，並找友人擔任評選委員，浮編工程預算，採用特殊技術規範以及圍標等方式，讓特定廠商取得標案後，相關人員從中抽佣收取回扣，前後中壢市長張昌財、葉步樑也因此被起訴。

一審認定張、葉有罪、二審改判無罪，經最高法院撤銷後，高院更一審仍認定，檢察官所提證據無法證明2人有經辦公用工程舞弊、違背職務收賄的情況，判決2人無罪。

葉步樑被關過，如今生活轉趨低調，他的女兒18日聽聞判決結果，表示全家人都相當開心，還給爸爸一個清白，且爸爸和其他家人都不再參與政治，盡量低調過生活。

張昌財對此則表示，當時所有工程都按照規定招標與投標，過程中他完全沒牽涉不法，非常感謝法官還給自己清白。

(中國時報)

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