36條花博全攻略 景點走透透

2018年10月19日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花博盛會11月3日將登場，來台中不只逛花博，台中市觀光旅遊局結合花博后里、外埔及豐原3大園區周邊觀光景點，擴大到中部各縣市，推出36條花博遊程全攻略，提供自由行或團體行遊客更多元的遊程建議，盡情享受中台灣的吃喝玩樂。

觀旅局依旅遊型態與活動日數，推出不同的遊覽花博園區遊程方案，包括19條自由行、14條團體行及3條社區深度之旅路線，還有花博園區參觀重點及停留時間規畫，提供國內外遊客賞花博完全手冊。

花博3大園區中，鄰近海線外埔園區，周邊有水流東桐花步道、忘憂谷、布英熊文化創藝館、大甲鎮瀾宮、稻米產業文化館、林氏貞孝坊、文昌祠等景點，還有獲國外網站讚譽為「一生至少必遊一次」的高美溼地。

位在山城地區的后里及豐原園區，鄰近后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、麗寶樂園、廟東夜市、泰安鐵道文化園區、中社觀光花市、月眉觀光糖廠等知名景點。

觀旅局長陳盛山指出，喜愛騎自行車遊客，也可選擇東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道等6條自行車道。另精選6條「追花賞樹」路線，11月至隔年2月，后里泰安派出所賞櫻，再到附近落羽松祕境，前往后里馬場花博園區；12月至隔年3月，從后豐鐵馬道沿東豐綠色走廊，到東勢林場賞梅、賞櫻。

(中國時報)