梅伊考慮延長脫歐過渡期

2018年10月19日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國與歐盟脫歐談判歹戲拖棚，雙方17至18日召開峰會討論進展。英歐對愛爾蘭和北愛邊界問題無法達成一致，英相梅伊呼籲解決分歧，並對過渡期延長「數月」持開放態度。其說詞被歐盟認為毫無新意，也惹國內質疑。

英國廣播公司（BBC）指出，梅伊18日上午坦言，雙方在愛爾蘭邊界問題的立場不一致，但現在有一個新選項，就是延長脫歐過渡期數個月，以便有更多時間達成貿易協議。不過，梅伊強調「不預期使用這個選項」。英國明年3月29日脫離歐盟，過渡期至2020年12月為止。

歐盟成員國領袖17至18日在比利時布魯塞爾召開峰會。英國首相梅伊17日下午演說強調，願意盡全力尋找一個法律上可行的「擋網」（backstop）方案，令愛爾蘭和北愛爾蘭的邊界能在英國脫歐後維持開放和順暢，並希望找到一個具創造力的方法，消除談判的最大障礙。

英國希望確保北愛與愛爾蘭邊界開放，直到簽定更全面的貿易協議，避免設立邊境檢查站為止。但歐盟同樣堅持要有「擋網」，即北愛單獨採用與歐盟一致的關稅同盟和單一市場，但英國堅持不同意。

歐盟領袖認為，梅伊的說詞了無新意。原本期待梅伊帶來新構想的歐洲理事會主席圖斯克表示，梅伊未提出讓談判出現進展的具體建議。

梅伊態度模稜兩可，引起國內反對陣營及媒體質疑。保守黨議員質疑為何英國要陷入懸而未決的狀態至2021年底。

(中國時報)