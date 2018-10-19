青少年心靈探索 雲縣免費諮商

2018年10月19日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

網路在青少年生活中扮演重要角色，自我認同及家庭關係也受衝擊，雲林縣衛生局在13鄉鎮提供心理諮詢服務。斗六信安醫院長林伯彥表示，成長需要探索，父母只要觀察、陪伴，有困難再介入，不要太「玻璃心」。

林伯彥指出，壓力來源不只來自外在，荷爾蒙劇烈改變，大腦前額葉未發展完全都會造成情緒不穩，青少年剎車踩不住，不代表沒有用、不能學，是還未認知到，家長有時加重了他們的挫折。

林伯彥說，孩子尋求同儕關係，不代表不需要爸媽，他們自主，不代表拒絕父母，父母安定下來，孩子衝撞才有避風港；成長需要探索，爸媽只要觀察、陪伴，關注他們的心理調適，有困難再找來談，孩子也會覺得自主、自由。

雲林科技大學諮商輔導中心陳斐娟、環球科大諮商輔導中心主任何凱維表示，現在網路互動節奏很快，有些學生無法獲得即時回饋、按讚數，就會產生壓力，也有學生一直注意IG幾個人追蹤。

陳斐娟說，她不會告訴學生網路是假的，但會讓他們理解這是人際互動型態之一，學習與網路發展出共處模式是一門功課，善用它而非被綁住。

雲林縣衛生局推動心理健康網計畫，在斗六市、莿桐鄉、古坑鄉、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、北港鎮、二崙鄉、麥寮鄉、台西鄉、口湖鄉衛生所提供預約免費心理諮詢服務。

衛生局長吳昭軍表示，這計畫主要為普及心理健康認知，做心理健康初級預防，每次諮詢時間50分鐘，可洽詢各鄉鎮衛生所，也可打（05）5370885詢問。

(中國時報)