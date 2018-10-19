卡舒吉：阿拉伯世界要表達自由

華郵異議記者卡舒吉在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館遭刑求肢解，外界認為是嫌犯之一的沙國王儲穆罕默德隨扈慕特（紅圈者）身影再度曝光，左圖為2日被監視器拍到徒步走向伊斯坦堡的沙國駐土國領事館。卡舒吉則在照片標註時間稍後人間蒸發；右圖為慕特（右方紅圈者）2日被監視器拍到在伊斯坦堡阿塔圖克機場現蹤。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯籍記者兼專欄作家卡舒吉進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後人間蒸發，據傳在領事館內落入沙烏地特工手中後遭遇不測。事發至今已兩星期，《華盛頓郵報》17日刊登其最後一篇專欄文章，他在文中談論新聞自由的重要性，感嘆阿拉伯世界欠缺一個為自由發聲的論壇。

華郵的「全球觀點」（Global Opinions）編輯阿提亞（Karen Attiah）在卡舒吉的專欄前加「編者按」說，延後刊登這篇文章是希望卡舒吉能回來，但「現在我得接受：那不會發生了。這將是我為他在華郵編輯的最後一篇文章。」

阿提亞寫道：「這篇專欄，完美地捕捉住他（卡舒吉）對阿拉伯世界追尋自由的奉獻和熱情。他顯然是為自由付出了生命。」

卡舒吉的最後一篇文章題為《卡舒吉：阿拉伯世界最需要的是表達自由》（Jamal Khashoggi: What the Arab world needs most is free expression）。他在文中感嘆說，阿拉伯世界欠缺一個為自由發聲的論壇，大多數平民百姓因此「無法適切去探討，更甭說去公開地討論，那些攸關本地區及他們日常生活的事務。」

他寫道：「阿拉伯世界正面臨自身版的鐵幕（Iron Curtain），它不是由外力施加，而是國內勢力爭奪權力所造成。」

「阿拉伯世界需要舊有的跨國媒體推出現代版，以便公民獲知全球事件相關訊息。更重要的是，我們必須為阿拉伯聲音提供一個平台。」

最後卡舒吉寫道：「藉由創造一個自主的國際論壇，不受民族主義政府透過宣傳活動散布仇恨的影響，阿拉伯世界平民百姓才能探討解決他們社會面臨的結構性問題。」

(中國時報)

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