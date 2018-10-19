被控暴打未婚妻 男子家遭撒冥紙

2018年10月19日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

屏東一名王姓女子前晚在臉書社團爆料，指姊姊遭住在嘉義民雄的江姓未婚夫帶走，打得不成人形後送回屏東，18日清晨有網友至江男家撒冥紙、貼三字經。江男養父18日出面澄清，雙方各說各話，目前警方已介入處理。

王姓女子17日晚間在臉書社團指控，姊姊12日被未婚夫帶到嘉義民雄，14日打電話回家哭訴「我冒著生命危險打給你們，我不知道我現在在哪」，希望家人可以救她，但隨即斷訊失蹤。王姓女子還寫到，江男15日跟姊姊登記結婚，隔天就辦離婚，16日江男送姊姊回家時，姊姊已神智不清，就立刻送急診住院。

文章一出，18日凌晨就有民眾至江男家中灑冥紙、貼寫三字經，18日早上江男養父出面表示，兒子與王女原是學長學妹，1年多前在屏東巧遇才陷入熱戀，2人論及婚嫁，已辦了訂婚，這次是王女到家中來找兒子，兩人登記結婚後，因王女想掌握經濟大權，雙方沒有共識才協議離婚。

至於下符、暴打等事，江父表示，家中僅供奉一般家神，哪會有什麼符水，反倒是王女家中是私人神壇，王女的傷，江父則解釋是她從2樓下樓時，一時暈眩掉下樓梯，江男上前抱住，兩人才雙雙受傷。

江父更說，家中也是開心迎接喜事，甚至借了100萬元要辦喜事，發生此事，目前雙方沒有聯絡，希望雙方能好好談，若對方堅持提告，一切交由司法處理。

至於網友到家中撒冥紙、貼寫三字經的行為，江父一邊清掃時表示，不怪網友一時衝動所做的事，但仍呼籲網友要理智。

江男工作的嘉義監獄則說，江男平時負責受刑人戒護工作，表現正常，因是約僱人員2012年8月到任後，合約至今年12月，婚姻問題屬私領域，無法做評論。

(中國時報)