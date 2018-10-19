照去！沙國王儲辦論壇 美財長捧場

2018年10月19日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯異議人士兼《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉，極可能遭沙國當局殘忍虐殺身亡，沙國王儲穆罕默德成為眾矢之的。這位年輕王儲為彰顯沙國開放形象而策畫的大型國際投資會議即將登場，因卡舒吉事件遭池魚之殃。眾多主流媒體已集體拒絕採訪表達抗議，許多大企業也以缺席杯葛，不過先前傳出可能抵制的美國財長穆努欽將如期與會。

這場盛會號稱「沙漠版達沃斯論壇」，由沙國的主權財富基金主辦，下周起一連3天在首都利雅德登場，希望提供各國與沙國打交道建立關係的機會，並確保他們在沙國獲取豐厚合約。大會廣邀歐洲、北美、亞洲多國的政、經界人士共襄盛舉，也邀集150位各行各業菁英發表演說。

不過據英國廣播公司（BBC）報導，自從10月2日卡舒吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館神祕失蹤後，已有30名演講者，包括匯豐、優步和國際貨幣基金（IMF）的高層決定退出盛會。英國維珍航空老闆─布蘭森爵士，原本打算與沙國就旗下的航太事業，在沙國高達10億美元的投資計畫進行討論，現在也已喊卡。

儘管如此，美國財長穆努欽可望如期與會，英國國際貿易部則表示，大臣福克斯還在考量尚未做出決定。至於多個已報名的企業高層仍將前往，包括高盛、百事、法國Thales集團以及EDF能源集團。

在卡舒吉事件後，多家贊助業者已落跑，據BBC報導，麥肯錫、西門子、安永會計師事務所、資誠聯合會計師事務所等，目前尚未對是否退出會議表態。另一家贊助商、德國羅蘭貝格諮詢公司，則稱將再做評估。

(中國時報)