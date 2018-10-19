2醉漢騎車遇檢 發酒瘋毆警送辦

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中國時報
／雲林報導

雲林縣麥寮鄉羅姓男子酒後騎機車載著酒友李姓男子，遭警方攔檢時羅男向員嗆聲，李男更是借酒裝瘋攻擊員警，結果李男被警方壓制在地，羅男趁機逃逸後被逮，訊後2人被依公共危險罪、未戴安全帽、無照駕駛、闖紅燈、妨害公務等5項罪嫌送辦。

台西警分局員警王明泉、潘慶翰17日晚間在麥寮鄉巡邏，發現2男子未戴安全帽騎機車雙載還闖紅燈，攔檢後騎機車的羅男看到警察氣呼呼大喊「又是警察，上星期才被抓現在又來抓，是怎樣啦」，喝了3瓶礦泉水後仍不願接受酒測，甚至辱罵員警。

被載的李姓男子更是借酒裝瘋叫囂「抓我朋友喔，很厲害喔」、「警察不放你走沒關係，我幫你出氣」語畢竟揮拳打向王明泉，王員及時閃躲並將他壓制在地，羅男見情勢不妙拔腿就跑，員警追了3、400公尺才將他逮捕。

2嫌在現場拒絕酒測，羅嫌還向警方嗆聲「就是不要測啦，已經有4件了不差這件」，警方將2人帶回警局偵訊後依公共危險罪、未戴安全帽、無照駕駛、闖紅燈、妨害公務5罪嫌移送法辦。

台西警分局長蘇保安表示，43歲的羅嫌有酒駕、竊盜、詐欺前科，多次酒駕被逮，駕駛執照已被吊銷；39歲李嫌則是酒後失控暴力攻擊員警，2人酒醒後悔不當初，但仍需面對罰款與刑法處分，呼籲民眾絕對不要以身試法，以免後悔莫及。

(中國時報)

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