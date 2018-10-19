北流Live house賣酒 民眾憂治安

2018年10月19日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北流行藝術中心預計明年完工營運，園區內現場表演廳（Live House）有意販售酒精性飲料，北市府18日向北市都委會提案修改土地分區使用管理自治條例，開放樓地板面積150平方公尺，得以經營飲酒店，民眾擔憂開放經營飲酒業影響地方治安。但都委會認為，該地作為流行音樂推廣基地，開放販售酒精飲料有助於扶植產業，全案修正後通過。

預計明年完工營運

北部流行音樂園區位於忠孝東路七段、向陽路、市民大道八段間，內部規畫容納1600人、800人、200人的Live House，並另隔空間販售酒精性飲料，但因營業樓地板面積超過150平方公尺，不符合土地使用管理規定，市府提案新增土管第32組，娛樂服務業飲酒店得以超過150平方公尺。

文化局昨向都委會報告，配合土管自治條例修正酒店更名為飲酒店，表演廳場外販售區域可兼售酒精性飲料，營造多元舒適聆聽環境，同時原網路遊戲更名為資訊休閒業，並新增音樂展演空間，讓用途更多元化。

新增音樂展演空間

陳情民眾彭耀華質疑，流行音樂中心主要是音樂推廣，為何開放經營酒店，一旦開放可能吸引青少年前往，恐影響地方治安，難道市府帶頭鼓勵犯罪。

對此，北市都委會主席、副市長林欽榮表示，為避免民眾混淆，此次把酒店改為飲酒店，且該地點以推廣流行音樂為出發點，土管修正後有助於產業發展，因此全案修正通過。

飲酒過量，有害健康

(中國時報)