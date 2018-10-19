惋惜！花蓮博愛特區 營業到月底

2018年10月19日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

舊南京郵局老宿舍變身的花蓮人氣小巷「博愛特區」，巷弄濃濃文青氣息吸引大批遊客，成為今年崛起的市區熱門景點，近日傳出因合約問題，下月起暫停營運，遊客大嘆可惜，店家更是無奈，砸下近百萬元裝潢，還沒回本，卻因二房東和郵政協會的合約糾紛，殃及池魚，未來不知何去何從。

博愛特區目前有「斗宅商社」、「來打餃」、「老滷十三香」、「在隱巷」、「第八村辣椒醬」等6家業者進駐，各家店面設計都有個人風格，去年底特色聚落成形後，老巷弄裡飄散的文青風，吸引年輕族群打卡朝聖，成為花蓮必訪景點之一。

博愛特區前身為60年歷史的舊南京郵局老宿舍，為郵政協會所管理，經多年閒置，去年由張姓業者得標，張砸下近200萬元整修，再轉租給8個店家。

不過，店家無奈表示，他們和張姓房東租約到後年，也按時繳租，還投入大批資金裝潢店面，沒想到今年6月收到「提前中止合約」通知，一問之下，才知道張姓房東與郵政協會簽訂的合約中有「不得轉租」的規定，郵政協會以張違約為由中止合約，卻連累到無辜店家。

店家擔心血本無歸，集體向立委蕭美琴陳情，盼能協調持續經營。蕭美琴服務處主任林俞君指出，經半年協調，雖經協調曾延後關閉時間，但郵政協會堅持依違約理由提前中止合約。

(中國時報)