操盤選戰 老議長與市長較勁

2018年10月19日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭市長江聰淵可藉此次選戰好好練兵、累積政治資源，4年後角逐縣長大位。

宜蘭市是宜蘭縣議員選舉的一級戰區，除參選人18搶7，競爭十分激烈，另一個重要觀察點，就是「老議長與市長」的謀略與人氣比拚，藍綠陣營的主要操盤手分別是國民黨縣黨部主委、前宜蘭縣議會議長張建榮和尋求連任的宜蘭市長江聰淵，其中張建榮為重返議長之路努力，江聰淵也為將來參選縣長鋪路。

張建榮為重任議長努力

18位參選人當中，國民黨、民進黨各提名4人，時代力量1人，無政黨推薦有9人，現任的7位縣議員，除江碧華此次未投入選戰，其他6人都要力拚連任。宜蘭市屬文教區，是公務人員主要票倉，以目前的政治大氛圍來看，此次選戰對藍營相對有利，極有可能「全壘打」4人全上。

新的挑戰者個個實力不弱，不少人更是本身就具有民意基礎的現任市民代表或前縣議員，另外，著眼於宜蘭市公教人員頗多，主打具文教背景及選戰訴求的參選人多達6人，佔了全部參選人的三分之一。

此次宜蘭市的縣議員選戰另有一個重要觀察點，就是「老議長與市長」的謀略與人氣比拚，藍營的主要操盤手是現任國民黨縣黨部主委、前宜蘭縣議會議長張建榮，張建榮不單單要爭取縣議員連任，更將目標鎖定重奪議長寶座，且勢在必得，宜蘭市是張建榮重返議長之路的大本營，當然不能有所閃失。

江聰淵為參選縣長鋪路

綠營方面掌旗的指標人物，則是擁有高人氣，本身也投入選戰尋求連任的宜蘭市長江聰淵，江聰淵從原先要爭取參選縣長的政治高度回守宜蘭市長選戰，從另一個角度來看，在市長選舉沒有太大的競選壓力情況下，此次正是江聰淵好好練兵及廣納個人人脈、累積資源的大好機會。

(中國時報)