綠營有機會4席全上

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中國時報
／台北報導

台北市第五選區（中正、萬華）選情原本外界評估堪稱平穩，藍、綠維持各4席應無問題，但近日地方上觀察發現，無黨籍徐立信2014年落選後，仍持續耕耘基層，最近又與高人氣的柯文哲黏緊緊，聲勢持續看漲；反觀藍營吳志剛，雖連任多屆，但負面新聞頻傳，問政表現又不突出，地方人士直言選情堪慮。

中正、萬華現任議員除童仲彥先因家暴退出民進黨，接著又因酒駕退選，其留下的一席，民進黨由新人吳沛憶接棒爭取，加上爭取連任的周威佑、劉耀仁、顏聖冠，一般認為綠營要4席全上機會頗大。

國民黨部分，鍾小平、吳志剛、郭昭巖、應曉薇全數爭取連任，其中，郭昭巖拿的是「服務票」，勤跑基層有目共睹，應曉薇在地方上也頗獲支持；此次較大的變數在於鍾小平、吳志剛，其中又以吳更加「危險」。

該人士指出，鍾小平一開始為參與黨內市長初選，宣布不選議員，即便初選沒過，地方上也盛傳他要轉戰立委，但最後因新人林冠勳酒駕，市黨部決定改提名鍾小平，只是，鍾不僅選戰起跑晚，「選這個又選那個」恐衝擊民眾支持意願，但因他還是有媒體曝光度，加上可吸引深藍選票，選情應不至於太糟。

另外，地方人士觀察，4年前只拿到9000多票的徐立信，這段期間持續耕耘地方，包括提供市井小民法律服務、勤走基層等，吸引萬華區不少選票；加上他最近加入「台北監督連線」與高人氣柯文哲黏緊緊，都為選情加分，極有可能擠下藍營一席。

(中國時報)

操盤選戰 老議長與市長較勁 議員批柯選前趕工拚政績

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