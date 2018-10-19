2018年10月19日 04:11 中國時報 趙春山

由於美國川普政府近來頻頻表達對台灣的支持，行政院長賴清德日前在立法院接受委員質詢時表示，可以往「台美建交」的方向去努力。話才出口，就引來對岸國台辦發言人的打槍，譏諷賴院長「做夢」和「說夢話」。

每個人都有他的夢想。李登輝有他的「兩國夢」，民進黨有它的「台獨夢」，陳水扁有他的「一邊一國夢」，對岸領導人習近平更有他的「中國夢」，為什麼賴清德就不能有「建交夢」？當初陳水扁選舉時，以「有夢最美，希望相隨」的一句宣傳口號，就不知道騙取了多少年輕人的選票。等到貪腐東窗事發，他的夢碎了，支持者的希望也幻滅了。

認為川普相挺就有建交的希望是不切實際的。如果因為台美共享民主價值和安全利益，台灣就可以和美國建交，那更是低估了現實主義在美國外交政策扮演的角色。尼克森當年有「反共十字軍」的稱號，但因國際政治現實的考量，他啟動了美國與中共關係正常化的列車；雷根選前說要「把共產主義埋葬在歷史的灰燼之中」，選後卻和中共簽署了對我極其不利的《八一七公報》；卡特更因政治現實接受對岸所提的「斷交、廢約、撤軍」3條件，最後宣布與中共建交。

坦白說，要不是當初韓戰爆發，美國早就「移情別戀」，放棄台灣了。從現實主義的觀點看，戰後美國能和台灣維持那麼長時間的邦誼，已經很不容易了。因為，台灣是美國圍堵政策下，西太平洋的一艘「不沉的航空母艦」。美國承認中共是基於「聯中抗蘇」的戰略考量。而美國與我維持實質關係，是因為美國在台灣擁有經濟和安全的利益。台灣是美國推動對社會主義「和平演變」的一個前沿基地。就像美國副總統彭斯所說，「美國始終相信，台灣擁抱民主為所有華人指出了一條更好的道路。」其中當然包括中國大陸在內。

川普上台之初，有人認為在他領導下，美國會走回孤立主義的老路。事實證明，這是一項嚴重的誤判。川普「在商言商」，是一名典型的機會主義者；川普對台灣示好，是因為台灣可以做為他和中國戰略競爭的籌碼。儘管如此，連最親台的川普團隊人士都不忘強調，美國會遵守三個《聯合公報》和《台灣關係法》所反映的一個中國政策。換言之，美國不可能以台美建交來挑戰中國眼中的核心利益。

雖然中美貿易戰會是一場長期的鬥爭，美國也不會坐視中國崛起威脅到她獨一無二的超強地位，但中美關係還是會維持「鬥而不破」的局面。美國處理全球事務的許多方面還是必須得到中國的合作，至少不讓中國成為阻力。尤其涉及兩岸政策，美國還是會持續「分而不獨，和而不統」的立場，這是美國的兩黨共識，因為它符合美國的國家利益。

了解上述背景後，賴院長應盡快脫離夢想回到現實。即使做一個和事實相反的假設，午夜夢醒，美國居然宣布和台灣建交；但除非同時決定和中國斷交，我們也必須考慮接受「兩個中國」和「一中一台」是否違憲的問題。

台灣目前最需要的是一套符合生存和發展的總體安全戰略。蔡總統在國慶談話中已針對這點做了全面性的舖陳，期待賴院長領導的行政團隊努力促其實現。至於台美建交一事，雖然它是可欲的，但因為不可行，所以也就不可能了。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)