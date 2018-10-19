泉因為你 揪你來新北泡湯

2018年10月19日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

泡湯季節來臨，新北市溫泉節活動18日起跑，今年除了有多家溫泉及旅宿業者聯手推出餐飲、景點門票、按摩等多項優惠方案，市府也推出總價20萬元的泡湯及住宿券抽獎活動，更首次邀請歌手許書豪創作全台首支溫泉主題曲〈泉因為你〉，透過引人入勝的MV及詞曲揪民眾泡湯。

市府推價值20萬元抽獎

新北市觀旅局18日舉辦新北市溫泉節記者會，現場公布16家溫泉業者和57家旅宿業者優惠方案，包括泡湯優惠價300元起、住宿Long stay最高現省3.5萬等好康。

今年活動邀請到入圍第29屆金曲獎最佳國語男歌手許書豪，創作全台首支溫泉主題曲〈泉因為你〉，MV及歌詞中融入台灣人對烏來森林、金山萬里海景的情感，搭配輕快新潮曲風，讓人耳目一新。

六大泉種可作日常保健

中醫師陳峙嘉指出，溫泉可以讓身體溫暖並促進血液循環、舒緩肌肉減輕痠痛，透過溫熱的水流衝擊，也能加強身體局部循環作用，新北市溫泉節有六大泉種，民眾可以依照體質及需求選擇不同的溫泉種類浸泡，作為日常保健養生之道。

觀旅局表示，新北市擁有碳酸泉、硫酸泉、烏來美人湯，金山萬里的鐵泉、海底溫泉等6大泉種，堪稱全台泉種最多元最豐富，今年特別邀請星星教授安格斯，透過結合各種溫泉的特色、成分、好處，打造十二星座秋冬必訪「新北好運溫泉」，讓民眾泡湯之餘，還能提升戀愛、錢財、家庭、健康、職場等運勢。

即日起至11月30日止，憑活動期間於新北市合法旅宿或溫泉業者泡湯或住宿消費憑據，即可參加總價20萬元的泡湯及住宿券抽獎活動，有機會抽到萬元住宿券等好康。

(中國時報)