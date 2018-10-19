談母語，不能「原罪化」外省人

2018年10月19日 04:11 中國時報 林谷芳

最近母語問題因選舉又形成話題。而對母語的流失，控訴所謂的「華語霸權」更就是某些政治人物的主要訴求，在他們看來，類如韓國瑜那般「母語回家學」的說法，是「這種外省的，這種獨尊華語，打壓母語的，殖民心態的表現。」

母語該在哪裡學？或更精確地說，當前環境下，母語在哪裡學最有效？其實是個可以討論的議題。納入學校教學，是課時課程能主體掌握，也直接反映重視母語的程度。在家裡學，是考量學生語言課時數的排擠效應，另外，也有讓母語學習回歸到最生活層面的論述依據。針對這些不同看法，本來還應該有施行效果的驗證，做個幾年追蹤，即便最後結果並無截然優劣，也可讓我們釐清在語言教育上以往的迷思。

說迷思，將「華語」與外省人作全然連結，正是台灣在談語言、談族群上一種普遍的迷思。

外省人，是相對於本省人來講的「外人」，但他們其實來自大陸的天南地北，各有各的母語，山東人講山東話，四川人講四川話，在江浙，寧波、杭州講的話就不一樣。而他們所以都講「國語」—也就是不喜歡這稱呼的人所說的「華語」，固然因為當時的國民政府政策所致，但也延續與反映著一種漢文化的特質。

說文化延續，是因漢語系裡有各地不同的方言，這方言固然凝結鄉情，卻使不同地域的人溝通不便，所以中國自來就有官話的設置，亦即為官者必須會官話，如此官吏間溝通無礙，像「清律」般中榜者不准在鄉為官的防弊規定也才行得通。例如：一個台灣出身的進士在安徽任縣令，審案問事用的就是「官話」，而師爺在此，還不只是文案參謀，也在縣太爺及當地百姓間擔負通譯工作，讓彼此溝通無礙。

這是中國漢語系的語言實況。雖然方言多，但方言間的詞語卻還相通，語法結構更就相同，所以學另一種方言，也就是學習一種完全「對應音變」的語言而已，只是因為地理複雜，方言間的語音差異有時大到你聽來真就像在聽另一系的語言一般。

過去讀書人少，能講官話的人少，能講，自然就是社會的優勢階層，所以儘管官話基本就是將某種方言做官式的使用，但它的確是優勢語言。

這樣的官話，到了民智漸開、教育普及時就成了國語，國語是大家共用的語言，因這共用性，大陸更直接稱它是「普通話」。

一種方言長期作為官話，在鋪衍文化精微時的確能較其他方言「完整」，但如粵語般，若將相關詞條與語句都能習慣地加以使用，普通話在此也就沒比方言來得高，它就是一種溝通方便。但民國肇建以來，國家四分五裂，乃更有強調「國語」的必要。

因這必要，就須強調它的優越性，於是從優勢到優越，國語對方言就有著排擠與貶抑的副作用。這種排擠與貶抑並不只針對台語、客語而來，在北方官話這與「國語」相近的語區外，都有著或強或弱的被貶抑感覺，像廣東就較其他地區有更多的抗拒。

國府來台後，為統一意志，對語言的趨同性更急，於是就有了現在大家常提到的一些觀念及執行的偏差，但這偏差不能就直接跟外省人畫上等號，許多外省人學國語，跟本省人一樣，是在學語音極不相同、彼此卻有「對應音變」的另一種「方言」。所以說，談母語的延續，多數外省人恐怕也是被犧牲的一群。

從語系來看，漢語其實是包含許多不同方言的語言系統，並沒有一種「單一的漢語或華語」可言。以為有一種不同於客語、台語的外省人用的「華語」，其實只是一種族群或政治的迷思與想像。直接地說，台語、客語、「華語」也都是漢語的一支而已。

問題是，這迷思與想像用在選舉卻最有效，難怪少有人想回到這「漢語」特性的層次來探討。

中國文化的特質與漢語特性原有根柢關聯，可惜的是，台灣辦了多年的「漢字藝術節」卻少在此著墨。其實，真能回到漢語的特性，許多似是而非的說法就會不攻自破，甚且如「為什麼須讀文言文」，也能不言自明。

（作者為台北書院山長）

(中國時報)