大陸反傾銷 針對台日韓

2018年10月19日 04:11 中國時報 方俊德

中國大陸商務部於10月16日公告，將對原產於日本和台灣的進口立式加工中心進行反傾銷立案調查。就大陸商務部所公布的反傾銷調查申請書來看，日本有6家廠商，台灣則有5家工具機廠商（東台精機、麗偉電腦機械、台灣麗馳科技、力勁機械與永進機械）被列入調查名單中。事實上，據經濟部國貿局資料顯示，截至今年9月13日為止，大陸對我產品採取反傾銷共有8件，其中有5件為化學品、3件為塑橡膠及其製品，若再加上此件，將是大陸對台灣工具機產業反傾銷調查之先例。

隨著美中貿易戰持續升溫，美方已經對中方價值高達2500億美元的進口商品加徵關稅，儘管中方也做出反擊，但由於雙方貿易規模差異頗大，中國目前只能對美國價值1100億美元的進口商品來給予懲罰。因此，中國為釋放其貿易戰所承受的損失，就只能從進口產品的上游來分擔，這就會影響日本、南韓與台灣的進口，藉此降低美中貿易戰之傷害。

雖然大陸商務部罕見對日本、台灣進口立式加工機啟動反傾銷調查，不過就申請資料來看，2017年申請調查產品的進口數量日本高達24528台，占大陸總進口數量的81.7%，台灣方面僅有2616台，占大陸總進口數量的8.7%。此外，根據申請反傾銷的大陸廠商估算，原產於日本的申請調查產品的傾銷幅度為119.7%，而台灣的傾銷幅度僅11.3%。就進口數量與傾銷幅度來看，大陸真正要針對的目標應該是日本工具機廠，而非台廠，所以未來就算被課徵反傾銷稅，日本受到的衝擊應遠大於台灣。

進一步分析，台商本來在大陸就有工廠直接銷售當地市場，由台灣銷往大陸的並不高，且多為高單價的特殊機型，不易被當地業者取代。往好處想，倘若日本被大陸課徵高額的反傾銷稅率，對於台商反而有利，因為這將拉高日本進口產品價格，由於台商在當地直接生產，可趁機取代日商在當地的市場占有率，形成轉單效應。

不過，今年以來中國大陸已針對日本、南韓與台灣的進口化學品徵收反傾銷稅，這一次則是工具機。中國大陸現在開始還手，但不直接打美國，而是日、韓、台。因此，台灣的傳統產業也要注意，因為美國和中國最不容易下手的就是蘋果供應鏈或是資通訊產業，因為這些產品都是屬於三方合作，一旦出手容易自傷。但若不是三方合作，像機械和石化原料這些傳統產業，中國大陸還擊，台灣就有可能受到衝擊，只不過這種影響也不全然是負面的，就以這次工具機來說，台灣業者反可以用來對抗日系品牌。

因此，我方政府和企業不能只注意美方的動作，同時也要注意中方的還擊，企業本身更應全面搜集相關資料，有效地獲取進口國市場的商情動態，查證控訴方並未受到損失，以便在後續的應訴中取得有利的地位。（作者為台灣經濟研究院景氣預測中心助理研究員）

(中國時報)