2018年10月19日 04:11 中國時報 蔡志弘

著有暢銷書《世界是平的》，也曾獲普立茲新聞獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼有感於美國社會內部分裂嚴重，最近撰文示警，如果現在不懸崖勒馬，美國絕對會走上「內戰」一途。很不幸地，佛里曼的憂心也可適用於台灣。

佛里曼在標題為〈國家陷入嚴重分裂，雙方都視彼此為敵〉的專欄文章中引述共和黨參議員佛萊克的話指出，「部落主義正在毀滅我們，撕裂我們的國家，正常人不可能坐視。」他寫道，當前美國社會的分裂遠超過越戰、民權主義運動時期，人與人之間、人與機構之間、人與總統之間，都隔著一道深深鴻溝。

佛里曼所描述的現象，何嘗不是目前台灣社會面臨的困境。甚至可以說，台灣面對的問題更嚴重，因為美國內部無論多分裂，尚無國家認同的矛盾，台灣社會和朝野不僅對公共議題立場有分歧，還有對兩岸關係和國家認同的嚴重對立，對執政者形成嚴峻的考驗。

就以最近兩起事件為例。首先，原以促進社會和解、實現歷史正義為初衷的促轉會，竟爆發「東廠事件」，諷刺的是，促進轉型正義的推手竟成為民主社會負面教材。正義何其廉價。

「東廠事件」後，促轉會未來的任何作為都可能被貼上政黨惡鬥的標籤，引發藍綠更尖銳的對抗，無法凝聚對公共政策的共識，社會從此更內耗、空轉，絕非台灣人民之福，有待朝野雙方發揮智慧，實現社會和解與正義的初衷。

其次是兩岸僵局持續無解所引起的台灣內部分裂。由於民進黨和中共之間沒有政治基礎，連最基本的互信也付之闕如。兩岸對立升溫，台海危機重現，受傷最重的還是台灣的民生經濟，藍綠因而又陷入互相指責、互噴口水的惡鬥。

更嚴重的是，伴隨中美貿易戰的激化，美國川普政府頻頻對北京出招施壓，逼使大陸讓步妥協，與此同時，蔡政府也在外交戰略上向美國靠攏，積極響應印太戰略，給外界聯美抗中的印象，或引發北京以「修理台灣」向華府示威，不可不慎。

無論藍綠惡鬥或逐漸走向激化的美中台關係，都讓台灣社會內部更為分裂，對立也更尖銳，趨近了佛里曼對美國社會瀕臨「內戰」的預言，如今台灣社會爆發「內戰」的可能性已大大增加。

其實，政黨的競爭甚至對立，在民主國家或社會早已是常態，但這樣的競爭如果走向意識形態的對立，無限上綱到「非我族類，其心必異」的惡性排他，最後犧牲的還是人民的權益，以及台灣的未來發展。

台灣夾處於美中兩強之間，在國際社會的處境已是艱辛，台灣沒有本錢繼續內耗空轉，無論朝野，若真以台灣人民福祉為重，都應認真看待佛里曼對美國社會的警告，及其對台灣的啟示，勿使台灣走向內戰炮火的摧殘。（作者為大葉大學榮譽講座教授）

(中國時報)