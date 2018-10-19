政府控制的公共媒體不如廢掉

2018年10月19日 04:11 中國時報 主筆室

在民進黨政府針對所謂「假新聞」與「境外網路暗黑勢力」動作頻頻，企圖嚴管新聞之際，文化部長鄭麗君大動作公布「公共媒體法」草案，從草案內容看來，顯然是「政治干預媒體」的一次赤裸裸決心的展現。

鄭部長早在兩年前初上任就宣示要推動大公廣，媒體產學界曾寄予厚望，時隔兩年才端出草案全文，但細讀草案內容卻令人失望無比。

回顧過去20年台灣政治經濟社會發展，民營媒體在國際競爭與數位匯流快速成長的衝擊下，內容質量退步、產業萎縮，公共媒體在政治力干擾下，不但內容失去公共性，製播能量受限政府預算亦每況愈下，媒體產業瀕臨滅頂。民營媒體發展只能等待大環境改變，公共媒體的壯大就成為媒體產業僅存的希望。

不過，公共電視與公廣集團從制度設計就出現偏差，始終苦於獨立性及資金不足、組織疊床架屋、官僚氣息濃厚，尤其政治力介入董事及董事長選舉，董事會與經營階層權責不明，往往造成溝通障礙，甚至衝突不斷，影響經營績效。

正因如此，多年來各界殷殷期盼，希望政府效仿英國BBC或日本NHK打造獨立、專業、有效率的公共媒體集團。鄭麗君部長上任後，很快成立台語公共電視台，增加了電視頻道與就業機會，但觀察文化部所作所為，她關心的顯然不是媒體產業而是政治利益，重視的不是優質台語影音內容的產製，而是政治利益。

「公共媒體法」草案的條文不多，重點也不多，主要包括：一、把公共電視基金會改名為公共媒體基金會；二、現有的中央通訊社與中央廣播電台都納入，在管理上對中央通訊社還另外成立營運委員會，再度以疊床架屋的方式維持現有運作，至於中央廣播電台則只留下英文名稱，形同消滅；三、公共媒體基金會的董事長從現行的董事互選，改成行政院長直接提名。

翻遍「公共媒體法」草案所有條文，未見與公共媒體公共化有關的片言隻字，不但不能解決原本公共電視的困境，反而埋下更多爭議的火種。舉例來說，中央通訊社與中央廣播電台本質上不是公共媒體而是國家媒體，職司政府宣傳，如今卻混為一談，而且直接拼湊，未來究竟是中央社、央廣公共化，或公共電視國家化；尤其把公共媒體基金會董事長改成行政院長直接提名，形同打開政治干預的大門，而且在立法說明裡，居然明白說是以通傳會與金管會主委的產生方式為範例，要比照辦理。這根本就是把公共媒體董事長當成了政務官、變成了行政院長的下屬，讓政治力可以赤裸裸干預，試問公共性何在？

行政院長賴清德就任後多次強調自己的台獨立場，不當黨產處理委員會、促進轉型正義委員會、中央選舉委員會的作為在在充滿鮮明的黨派色彩。在此同時，政府還想要打壓言論自由、控制輿論。讓這樣的執政團隊提名公共媒體基金會董事長，請問民眾如何期待公共媒體的公共性？如果真的讓一個對台獨理念念茲在茲的行政院長提名公共媒體基金會董事長，這個公共媒體能不台獨化嗎？台灣絕不需要這樣一個政治化及台獨化的假公共媒體！

「公共媒體法」草案自公布以來，各界的質疑與批評不斷，日前立法院教育文化委員會邀請文化部長鄭麗君列席報告，並且質疑這個草案四不像，鄭部長的回覆卻只是四兩撥千斤，還說文化部召開公聽會後，草案將會送交行政院審議再送立法院，希望明年可以運作。從文化部提出的草案，以及鄭麗君部長的談話內容可知，民進黨政府對公共媒體的政治化、東廠化勢在必行。

民進黨創黨時代主張黨政軍退出媒體，也曾努力推動公共媒體，可惜多年來公共性的理想始終敵不過政治魔戒的誘惑。對照民進黨政府打壓言論自由與新聞自由的心態，及黨產會、促轉會及中選會的先例，「公共媒體法」修法後將淪為政府宣傳與政治鬥爭的工具。台灣不需要政治化的假公共媒體，「公共媒體法」如不能落實公共化方向，草案將形同訃聞提早宣告公共媒體的死亡，受政府控制的公共媒體不如廢掉！

(中國時報)