捷運萬大線二期 政院拍板

2018年10月19日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

捷運萬大樹林線二期工程，因財務計畫卡關遲未動工，行政院17日核定國發會提出的555.3億元經費，全案正式拍板定案，預計2028年通車，未來公車通勤族從土城到中正紀念堂僅需20分鐘，至少省下30分鐘，新北市府強調，這將是市長朱立倫三環三線政策中最重要的一塊拼圖。

朱立倫三環三線 最重要拼圖

新北市捷運局指出，捷運萬大線連結新北市樹林、土城、中和、永和等區與台北市萬華及中正區，行政院2010年2月核定採分二期興建，但當時只核定第一期財務計畫，並要求主管的台北市政府提出第二期財務計畫，再呈報中央核定。

第一期路線已在2014年動工，路線從捷運中正紀念堂，向西南轉接西藏路、萬大路，穿越新店溪後通過中永和後與土城金城路連接；第二期工程沿金城路跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉回樹林中正路，最終與捷運新莊線迴龍站連接。但第二期工程因為財務計畫而卡關，遲遲沒有進展，直到今年8月，國發會審核通過555億元經費，行政院17日拍板，中央補助174億元，新北市政府負擔380億餘元，全線預計2028年完工。

新北市府爭取有成 市民福音

捷運局表示，捷運萬大線通車後，從土城沿線至中正紀念堂站，僅需20至25分鐘，相較公車通勤省下30分鐘，預估在2031年，可達全日目標運量46萬2千人次，尖峰小時運量逾5萬人旅次。

新北市府捷運局長趙紹廉指出，萬大中和樹林線二期全線都在新北，未來將銜接桃園、北市兩端捷運，可說是市長朱立倫「三環三線」政策中最重要的關鍵，二期工程過去因中央對財務有疑慮延宕，經新北市府努力爭取後，最後終於定案，完成捷運政見最重要的一塊拼圖，可說是市民的一大福音。

(中國時報)