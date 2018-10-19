2018年10月19日 04:11 中國時報 主筆室

美國和中華民國恢復邦交是不是夢話？乍聽之下是夢話，細思之下，世局詭譎多變，這世間沒有什麼事是不可能發生的。萬一中美之間的對抗白熱化，從新冷戰回到熱戰的格局，美國重新打出與台灣復交這張最後王牌，誰敢說不可能？但是台灣承受得起嗎？

行政院長賴清德回答立委賴士葆質詢時指出，台灣如果能和美國建交是非常好的事，可以朝這個方向努力。大陸國台辦發言人馬曉光則直批這是夢話。從目前的國際局勢來看，正因為中國強大到影響美國的世界第一霸業，中美間才會形成如今全面對抗的格局，但是鬥而不破也是雙方的底線。

但在中美對抗過程中，雙方頻頻出牌，美國手中有一張可以隨時嚇唬中國的「鬼王」，就是台灣牌，時不時的要亮一下。例如國會通過的諸多友台法案，也是協助行政部門對中國叫牌的籌碼。只要這張鬼王一出手，就會讓中國大陸手足無措，拿捏上輕不得重不得。

最近美國打台灣牌的籌碼下得更重，副總統彭斯直接讚揚台灣的民主價值，加上美國放出消息11月要在台海軍演，甚至直接把湯普森號科研艦開到高雄港停泊。這些大動作自然讓蔡政府產生一些遐想，蔡總統在國慶致詞上直接回應彭斯的演講，對「特定國家」展開批評，而賴清德也不諱言地要把台美建交當作努力的目標。

雖然中美之間要再回到過去冷戰時期的格局已經不可能，但是雙方對抗激化的結果如何，誰也說不準，南海、台海都有可能擦槍走火。萬一美國出絕招，掀出這張鬼王牌，中國大陸必然掀桌，那時台灣將會有如何的處境？賴清德的夢想是有點天真，如果真的朝這個方向去努力，只能說是不知死活。

(中國時報)