螃蟹季7周年 來萬里嘗鱻

一年一度的「鱻蟹宴」將於20日舉辦，今年募集10對結婚7年的夫妻一起享用螃蟹大餐。（宋原彰翻攝）

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中國時報
宋原彰／新北報導

新北市推廣萬里蟹品牌至今7周年，最受歡迎的活動之一，就是豪華大餐「鱻蟹宴」，每年都有不同主題，今年為慶祝7周年，特別募集10對結婚7年的夫妻，享用道地鱻蟹宴，20日當天還有感蟹福袋、捕蟹樂悠遊、海洋獨木舟等活動，為萬里蟹打造精彩7周年。

萬里螃蟹季的最高潮為豪華螃蟹大宴「鱻蟹宴」，預計於20日中午在野柳漁港登場，除了吸引30桌民眾認桌品嘗外，當天還邀請10對2011年登記結婚的夫妻，一起到野柳漁會一樓享用道地鱻蟹宴，歡慶萬里蟹7歲生日。

雖然鱻蟹宴的名額有限，新北市政府農業局長李玟說，20日活動當天還有其他有趣的活動，上午10時有童趣遊樂攤位，10時30分開放民眾排隊領號碼牌，搶購「感蟹福袋」；另外在20、21日，於野柳漁港保安宮前廣場有漁村導覽、捕蟹樂悠遊、及海洋獨木舟，都是採現場報名制，詳情可到萬里蟹官方網站查詢。

新北市政府在龜吼螃蟹主題公園設置「抓大放小─保育互動遊戲屋」，打造大型真人夾娃娃機，讓民眾在遊戲過程中學習海洋保育知識。即日起至11月4日在龜吼漁夫市集周邊及海鮮一條街店家，民眾只要與「蟹蟹，萬里遊你更好」活動指示牌合照，就能享有指定餐廳優惠。

(中國時報)

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