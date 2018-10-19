台灣與中美的安全距離

2018年10月19日 04:11 中國時報 王銘義

上海復旦大學教授張維為近日在哈佛演講時提到，1976年1月，周恩來病逝，毛澤東病危，《時代》雜誌首度以鄧小平作為封面人物，標題是：〈中國：是敵人還是朋友？〉40幾年過去了，許多美國人還在問相同的問題：「中國：是敵是友？」

40年前美國主流媒體甚至華府決策精英對陷於文革浩劫的中國形象的理解，基本仍是反映冷戰時期的對抗思維。不僅美國無法想像蘇聯會崩解，更不敢預測鄧小平後來主導的改革開放大潮竟能「摸著石頭過河」，還跨越太平洋成為威脅美國霸業的勁敵。

從川普上台之後，中美「新型大國關係」無以為繼，隨著國安戰略修正、貿易制裁實施，中美正逐步演變成為激烈的「戰略競爭者」。最近美國副總統彭斯公開對中國展開嚴詞批判，更被視為猶如邱吉爾「鐵幕演說」的翻版，中國似乎已取代俄羅斯變成美國的「頭號假想敵」。

在美國國會11月進行期中選舉前夕，國際關係正處於關鍵的盤整時刻，與中美戰略競爭有關的發展進程，包括習近平將訪北韓、安倍將訪北京、金正恩將訪莫斯科，中朝、中日、俄朝等雙邊關係的快速盤整或修復，都將直接或間接牽動中美關係的較量。

面對川普政府綿密出招的貿易戰攻勢，北京表面是不畏戰、不懼戰，但北京的指導原則應是「戰術應對，戰略警惕」，即採取以關稅報復關稅的策略，但對美方同步祭出的外交、軍事、涉台領域的包圍攻勢，則審慎維持高度的戰略警惕，嚴防外部矛盾被轉移為內部矛盾。

客觀而言，華府發動貿易戰的主要目標，不僅止於維護商業利益或振興美國產業，近日頻頻升高關稅制裁力度、抨擊維族人權遭遇、指責共黨組織干擾美商企業運作、聲援台灣外交處境等，顯示背後的用意，就是全面遏制中國崛起的戰略部署，甚或意圖「以經促政」，藉機「和平演變」中國黨政高層的決策體制。

尤其，彭斯高分貝地指責中國，其潛台詞是否預示著，即使共和黨在期中選舉挫敗，川普是否還要進一步調整華府與北京的「敵友關係」，或是對中國發動新一波外交與軍事較量吹響號角。川普在貿易戰之外升高的戰略鬥爭，才是北京嚴防死守，避免失控的挑戰。

對於冷戰時期西方對中國「圍堵戰略」的意圖，大陸前國務委員戴秉國曾在其回憶錄《戰略對話》中披露，2011年，在中共建黨90周年前夕，他在會見華府訪客時就說：「蘇聯垮台時，有外國朋友問我，你們的『老大哥』都垮了，你們是不是也差不多了？快進博物館了？當時有些人是在等著我們進博物館的。」

戴秉國的回答直接乾脆：「中國不僅沒有垮，還站穩腳跟。最重要的是堅持解放思想，實事求是，與時俱進。…蘇聯當時指責我們是『修正主義』，但他們沒想到，中國不但沒有垮，倒是真正發展起來了。」

美中兩大經濟體在戰略競爭過程是敵是友，有時只是不同發展階段的戰略需要，但終究不至於走到相互毀滅的地步，在中美關係跌宕起伏頻率加劇，戰略磨擦衝突難測之際，台灣要如何維繫與大國之間的安全距離與良性互動，需要有智慧型的決策模式與戰略抉擇。

(中國時報)