中選會蔡錦賢參選合法

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中國時報
／新北報導

無黨籍新北市議員蔡錦賢是否具有參選資格引發爭議，中央選舉委員會18日認定蔡仍具參選資格。蔡錦賢回應，他已參選多次公職，若資格認定不符就應該在第1次參選時駁回，「哪有選這麼多次了還要爭執這個問題？」

新北市議員蔡錦賢1998年因「預備行賄罪」判刑7月確定後逃亡海外，直到刑期追溯期過後才返台參選新北市議員並當選，蔡錦賢也計畫在年底選舉中尋求三連霸。

監委陳師孟、蔡崇義質疑並調查蔡錦賢的參選資格，8月間以未及時修正選罷法，讓蔡錦賢仍保有參選資格為由提案糾正內政部，但蔡錦賢昨日仍獲中選會認定具參選資格。

蔡錦賢表示，他已參選2屆市議員，也曾通過選舉資格審查，遭提當選無效之訴也已在2016年底經高等法院判決無罪定讞，在司法及社會各界的嚴格檢視下，早就證明他的參選資格完全合法。

蔡錦賢說，雖然監委調查參選資格，但從中選會認定結果來看，「法律還是公正的」。如果認為他的參選資格有問題，就應該在第1次參選市議員審查資格時駁回，哪有選這麼多次了還要爭執這個問題？

蔡錦賢指出，監委若認為法律規範不夠完備，可以修法改正，但即使修法也應符合「不溯及既往」的立法精神！

另據中選會審定結果，新北市第11選區市議員參選人張天明因犯業務過失致死罪遭判刑定讞，但迄9月4日尚未執行，因此不准登記。

(中國時報)

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