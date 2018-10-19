監委不能任意把手伸進司法

2018年10月19日 04:11 中國時報 李復甸

監察權設置的目的在對行政權的節制，監察公務員的違法失職，更在保護人權。監察權究竟是否及於司法，端看監察權的設置目的可知。

監察與司法早有千絲萬縷解不開的糾纏。最早在民國42年，當時兼掌管法院審理與檢察的司法行政部長林彬認為，五權分立重在分工，而不在互相制衡。監察院當然不能侵越其他治權的範圍，而影響政府權力的運行。監察委員陶百川則認為，監察院當然不是法院，不得參與審判。如有監察人員對法官要求某案應如何判法，法官自可置之不理。但是監察院為調查真相，以便決定該法官應否負法律責任，應否予以彈劾，自不能不調閱案卷，查詢案情。爭執論戰延續達3年，最後由司法行政部常次查良鑑出面協調，作成《監察法施行細則》第27條規定修訂。確立在司法案件進行中，監察權可以介入調查，但是以承辦人員有貪汙瀆職或侵犯人權情節重大為範圍。

報載公投護台灣聯盟於4年前在立法院周邊發起廢核四陳情活動，該聯盟前執行長等人將警方架設的拒馬鎖死，被以妨害公務罪起訴，法院判處拘役；不過，監委陳師孟、王幼玲申請自動調查，要釐清判決有無違誤，再度引起監委的手伸進司法的疑慮。

基於司法獨立之特性與憲法保障，對於司法之判斷，不是監察權可以介入的。依據法律獨立審判是沒有斟酌餘地的，《法官法》第30條3項更規定，適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。認定事實與適用法律是司法的核心事項，不在他人問責的範圍。不得引為理由受個案之評鑑，固亦不受監察委員調查。

然而需要辨明的是，若法官明知法律規定，而故意不依法律作成裁判，還是公務員違法，就當然在監察院問責的範圍內。譬如，曾有法官將不符合羈押條件之被告諭令交保，明顯違背法律。雖然是法院的裁定，但是受命法官仍遭到監院彈劾，且被司法院公務員懲戒委員會肯認，給予申誡處分。

監察委員若在調查之前，認定對法律之解釋與法官不同而調查法官，恐怕非監察權經常行使之方式。但在調查程序中，發現與其他機關對法條之解釋不同時，依照《大法官審理案件法》第5條1款，監察院可以提請釋憲，但不能替司法院釋憲。監察院可以質疑法律適用的錯誤，但不能替法院判決。

依《監察院監察委員自律規範》，監察委員應公正廉明，貫徹法治，伸張正義。監察委員依法獨立行使職權，不受任何干涉，以發揮監察功能。監察委員依法行使職權，更應超出黨派，保持中立。《自律規範》第2條明文規定，任職期間不得從事政治活動或行為，包括為政黨或其他政治團體宣傳其政治主張、介入黨政派系紛爭，或其他有關黨派之政治性活動或行為。近日，看到監察委員偶有拉幫結派，媒體動輒加封為「蔡系」或「馬系」，渾然不覺獨立行使職權為監察委員之天職，令人憂心。

（作者為中國文化大學法律研究所教授、第四屆監察委員）

(中國時報)