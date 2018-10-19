反併吞只是消費台灣老招

2018年10月19日 04:11 中國時報 張孟湧

獨派團體喜樂島聯盟串連台聯、時代力量及民間社團等小綠團體，將於20日在台北舉行「全民公投反併吞」活動。對此，民進黨一方面祭出黨紀，明令要求黨公職人員不得參加，另方面，則匆忙決定當日在高雄舉行「反併吞護台灣」遊行。民進黨表示是與喜樂島活動南北呼應，而喜樂島聯盟總召集人郭倍宏則反嗆，民進黨和總統府不要製造假新聞。

民進黨匆忙決定在高雄自辦「反併吞護台灣」遊行的目的有三：第一，打壓喜樂島活動，拒絕被獨派綁架；第二，化解民進黨公職人員對喜樂島活動「參加也不是，不參加也不是」的窘境；第三，拉抬高雄市長參選人陳其邁低迷的選情。民進黨在野時期，對於各個獨派團體可說是極盡安撫與拉攏，爭取支持；但在完全執政後，就一腳把獨派團體踢開，獨立公投免談、正名制憲免談、特赦陳水扁免談，凡是獨派團體所提出的訴求一律免談。

民進黨高層的冷漠態度，獨派團體顯然了然於胸，決定走自己的路，結合前總統李登輝、陳水扁等獨派大老，以及台聯黨、時代力量、社會民主黨、基進黨等獨派政黨的喜樂島聯盟應運而生，透過「獨立公投，正名入聯」的明確目標，直接挑戰蔡英文的執政地位。此外，郭倍宏於2016年5月當選獲聘為民視電視台董事長後，更讓喜樂島聯盟的影響力大增；許多民進黨公職人員仰賴民視的曝光機會，在民進黨中央與郭倍宏的壓力夾擊下不知所措，迫使黨中央出面，化解民進黨公職人員的壓力。

民進黨選擇在高雄辦理遊行的另一項目的，是為陳其邁造勢拉抬選情，希望仿效2004年「228牽手護台灣」活動，協助陳其邁順利當選；這樣的目的看似合理，實際的邏輯卻很奇怪。喜樂島聯盟的活動主軸是「全民公投反併吞」，民進黨在高雄的遊行主軸是「反併吞護台灣」，雖然都有「反併吞」3個字，但喜樂島聯盟訴求手段在於「公投」，民進黨訴求手段在於「陳其邁當選」，難道陳其邁當選高雄市長，就能達成「護台灣」跟「反併吞」嗎？

民進黨每逢選舉就將「愛台灣、護台灣」的旗幟搬出來揮一揮，選完再搬回倉庫裡封起來。但現今民進黨已經完全執政，還有什麼做不到的事情？所謂「反併吞護台灣」根本是消費台灣的老招。再者，民進黨硬扯「反併吞護台灣」是為拉抬陳其邁選情，一場「名不正、言不順」的活動，恐怕注定「事不成」了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)