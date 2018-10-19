2018年10月19日 04:11 中國時報 林志成

最近在採訪新聞過程中發現，學校教育和家長間的配合愈來愈密切，尤其都會區學校，常要家長參與校務、捐錢，甚至老師出給學生的作業，也要家長幫忙完成，造成他們很大的負擔。家長在學校教育中參與到何種程度才是合理，是一個大議題。

台北市開平餐飲學校將家長視為「合夥人」，小孩要來讀書，家長必須來上8天、每天8小時的課程，如果無故做不到，開平不會收他們的孩子為學生。在這樣的制度下，開平的家長必須付出很多時間和學校合作。

另國中小裝冷氣成為熱門話題，但政府只負責改善電力路線，學校購買冷氣設備及吹冷氣的費用要由家長負責。最近台北市一所國中的家長會，因為8、9年級的家長之前有付教室裝冷氣機的錢，在人數優勢下，決議「7年級家長要強制捐款冷氣基金做為維護清潔費」，8、9年級家長則自由樂捐，最後鬧得不太愉快。

同樣在台北市，一所知名小學的老師出給小學一年級學生作業，要求家長在家對小孩進行聽考，念老師指定的一些詞語，要孩子寫下注音，一旦答錯就要重考，直到考100分為主。此外，老師還出兒歌錄音作業，每位小朋友分配一首兒歌，回家練習朗讀，然後由家長錄音後，傳上班級LINE群組，以做成朗讀故事的PPT簡報檔，成為學生的教材。

小學一年級的孩子什麼都不懂，老師出「在家聽考」及「兒歌錄音」作業，無疑是造成家長困擾，而且程度不夠好的家長還做不來，他們需具備一定知識，譬如要會手機錄音及使用PPT軟體等能力才能因應。就有家長表示無法勝任，請老師在學校直接指導孩子完成這些作業。

教育孩子過程中，學校和家長都有責任，但在偏鄉地區，有些家長將孩子丟給學校就不管，在都會地區，有些學校則要家長做很多事，包括捐款、參與學校事務，甚至原本屬於老師的工作也移給家長做，都過頭了。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，家長圈流傳一句話，「學校只要家長的口袋，不要家長的腦袋」，家長會會長、副會長有「職務捐」，這造成有錢人掌握家長會，他們付出這麼多，說話自然大聲，不知不覺就會干預校務。他建議，學校少開口跟家長會要大錢，辦學才能自主。

「家長如果有能力自己教，幹嘛送小孩去學校！」謝國清說，許多老師出的作業，似乎不是要給學生做，而是在為難家長，這很不好。他認為，老師出的作業應該以學生可以獨立完成為主。至於開平餐飲學校要家長充分配合才願意收他們的孩子為學生，謝國清認為合理，因為有些特色學校就是要家長積極參與，才能達成教育目標。

(中國時報)