公共化 客委會不再持有媒體

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中國時報
／台北報導

為推動客家媒體法制化與公共化，客委會積極推動「財團法人客家公共傳播基金會設置條例」，立法院內政委員會昨初審通過草案，未來將比照原住民族文化事業基金會模式，將目前公營的「講客廣播電台」移轉至客家公共傳播基金會管理，客委會不再持有媒體。

立法院內政委員會昨審查「財團法人客家公共傳播基金會設置條例」草案。客委會表示，希望透過立法建立完善的各族群傳播體系，並比照原住民族文化事業基金會模式，將媒體交由基金會管理，把目前公營的「講客廣播電台」移轉至客家公共傳播基金會管理。

講客電台歸基金會

另客委會表示，客家電視台仍依據「無線電視事業公股處理條例」，由公視基金會辦理，但客委會仍保留客家廣播、影視的製播與經營等業務，以因應數位潮流，確保客家文化。

根據初審草案內容，客家公共傳播基金會得委託經營無線廣播、電視等機構，播送客家廣播與電視節目、廣告，基金會創立基金為5000萬，由客委會編列預算，另原屬客委會的廣播電台廣播執照與核配頻率，將移轉給基金會使用，不受廣電法限制。

董事長要會說客語

客家公共傳播基金會將設立董事11到17人，員工代表董事2人以上，由董事互選出董事長，董事長應具備相當的客語能力與自我認同為客家人，另設監察人3人、其中1人為常務監察人。為避免基金會董事、監察人等的選出過程過於冗長，使董事會組成時間過久，因此客委會規畫交由行政院聘請，再送立院備查決定。

此外，客家電視台戲劇《台北歌手》在今年的第53屆電視金鐘獎入圍11項、奪下5項大獎，導演樓一安上台領獎時，砲轟客委會「壓榨影視圈的幕後藏鏡人」，客委會主委李永得昨在立院答詢時表示，作為一個文化人，應該要厚道一點。

李永得表示，台北歌手一集經費為169萬，共12集，總金額約2600萬，雙方簽約時，都有事先明講金額多少，若因經費不足就指控政府壓榨，「這種心態不對」。

(中國時報)

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