前南投縣長李朝卿 8罪定讞將入獄

2018年10月19日 04:11 中國時報 林偉信 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

前南投縣長李朝卿確定的8罪

前南投縣長李朝卿，被控利用風災道路修復工程向包商收取回扣946萬元，最高法院18日維持二審部分判決，認定他背棄縣民託付與期待，敗壞官箴、莫此為甚，依公務員收取回扣8罪，各判處12年到14年定讞，李將先入獄。至於另涉收賄等103罪則發回更審，檢方已啟動防逃機制，並向法院聲請定執行期，決定最終刑期。

李朝卿昨在得知判決結果後，大感驚訝，直呼「怎麼會這樣？」對判決感到錯愕，心情相當沮喪，將與律師討論接下來該如何面對。

2005年到2012年間，李朝卿擔任南投縣縣長期間，利用風災「莫拉克信義鄉神木村聯外道路災修復建工程」、「莫拉克信義鄉東埔村6鄰聯絡道路災修復建工程」等，縣府發包公用工程的機會，收取回扣96次，共同行為期約或收賄15次。

南投檢調在2012年11月底展開偵辦，李遭檢方起訴，並被監察院彈劾無法復職。一審將李男判處有期徒刑滿貫刑30年，二審認定李朝卿收賄111次，金額僅約1700萬元，減輕改判22年，李不服判決提出上訴。

最高法院認定，李收取回扣8罪部分犯行明確，各將他判刑12年到14年定讞，但他另涉88件收取回扣罪及15罪收受賄賂罪部分，因主文及事實、理由互相矛盾，應調查證據未調查，撤銷發回更審。

至於同案被告、李的妻舅簡瑞祺，也被控利用縣府相關公務員經辦公用工程的機會，與李男等人共同收取回扣6次，遭最高法院各判刑11年2月到11年10月不等刑期定讞，將由法院定執行刑。

(中國時報)