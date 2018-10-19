桃園弒親案 染毒酗酒 渣男要不到錢就怨母

中壢驚悚砍母案的梁姓凶嫌。（呂筱蟬翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市中壢區驚傳弒親案，鄰居表示，死者為榮眷，育有2男3女，6年前先生過世，靠半俸過日子，她平時與兩個兒子同住，還有一個女兒嫁到楊梅，平常為人和藹，還常常在國宅的中庭散步和人聊天，沒想到竟發生這樣的事情。

鄰居說，死者大兒子患有精神障礙領有殘障手冊，一直住在桃園療養院，日常生活都由媽媽照料，而凶嫌小兒子，平日遊手好閒無所事事，且有酗酒的習慣，因為是吸毒人口，警察常到家中查訪。

警方指出，梁嫌綽號小頭、阿梁，2004年因詐欺案遭判刑1年10月入監服刑，出獄後，2009年又加入詐騙集團，在台灣擔任車手頭頭，8年前和同夥在尾牙時被逮，遭判刑2年，2013年1月假釋出獄。

據了解，梁嫌常常埋怨媽媽只對大哥好，對他漠不關心，讓他一個人自生自滅，所以才會吸毒、喝酒在生活中尋求安慰，但也因為無業，時常缺錢，向媽媽伸手又要不到錢，因此埋下行凶動機。

18日，梁姓凶嫌和媽媽又發生口角，心中怒火全爆發，因此持刀殺母，犯下令人髮指的弒親案，據社會局家防中心紀錄，梁家過去並未有家暴或是高風險等通報，全案刻由檢警偵辦中。

警方說，這幾年來，弒親案不少，桃園5月間就有名男子是在精神失控後，砍殺長輩造成1死2傷。今年4月高雄大寮區也有名50歲曾姓男子罹患思覺失調症無法工作，一直靠著72歲的老母親扶養照顧，不料兒子酒後因母親碎念而不開心，情緒失控將母親打死。

(中國時報)

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