2018年10月19日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、 蕭雅玲 報導

袁惟仁在上海昏倒送醫，消息震撼演藝圈。（資料照片）

袁惟仁17日因跌倒撞到頭引發腦溢血，送往上海瑞金醫院後發現腦部另一側還有腫瘤，幸好緊急進行腦部手術，順利度過第一關，導演邱瓈寬表示，袁惟仁電腦斷層掃描結果還不錯，暫時逃離鬼門關度過第二關。但據台北演藝經紀文化交流協會表示，醫生判斷即使治療順利，袁惟仁仍有可能會半身不遂，但希望一切往好的狀況發展。而他的前妻陸元琪昨也帶一雙兒女飛往上海探視。

袁惟仁昨在加護病房醫治，至截稿前仍未恢復清醒，陸元琪在私人臉書寫了一封信給袁惟仁：「你是我人生中最嚴厲的主考官，在認識你不到20年的日子，你給了我一生中最難的一堆考題。」

她也喊話：「欠我的醒來記得還給我，我們是寶寶、妹頭的爸爸跟媽媽，你別想給我逃避責任，希望你接收得到我們愛你的力量。」可見兩人感情回溫中，她寫道：「說好年底為我發的歌呢？你傳給我的Demo，我跟孩子們都聽了，就等你回到舞台上，讓孩子們再次親眼看見爸爸又發光發熱了。」

女友發現昏迷

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，袁惟仁近日到上海出席東方衛視的錄影活動，前天身體就有些不適，在下榻飯店起床後就跌倒，隨後陷入昏迷，經女友發現後通知經紀人，立刻將他送醫，電視台也幫他安排最頂尖的腦科權威醫生會診。

但袁惟仁腦部多點出血，經過嚴謹評估才動刀，撿回一命，還需8個小時觀察期，確保不再出血，才能知道後續腦瘤該如何處理。王祥基表示，東方衛視大致上都安排得相當妥當，上海市台辦副主任李驍東也非常幫忙，今將赴醫院探視袁惟仁，提供有關包機返台所需的協助。

袁惟仁大陸經紀人昨回覆：「在往樂觀的方向發展，感謝掛念。」據悉陸元琪今天將帶孩子返台，陸元琪經紀人表示，若袁惟仁狀況趨於平穩，她應該會在這兩天返台，21日出席納豆主持的MOD台《新北小學堂 全民隨堂挑戰賽》節目。

50歲的袁惟仁1991年和莫凡共組「凡人二重唱」出道，發過6張專輯，並奪下金曲獎最佳演唱組合獎。後來他擔任S.H.E、動力火車、齊秦等專輯製作人，更獲邀連當7屆《超級星光大道》評審及《華人星光大道》、《我要當歌手3》評審。

新歌計畫順延

他2016年與結褵14年的妻子陸元琪離婚，就讀高二的兒子與國二的女兒交由前妻撫養，期間袁惟仁曾被拍到帶辣妹吃高級鐵板燒，被陸元琪罵「荒唐」，袁惟仁胞姊也曾不滿指控陸元琪侵占弟弟所有財產，還要求把車子、房子都過戶給她，讓陸元琪發文反擊指袁惟仁留下的「全是負債」。

袁惟仁2年前驚傳因合約及金錢糾紛在大陸遭軟禁，加上與陸元琪離婚，事業及婚姻均受不小的打擊，今年他簽約新的經紀公司，原預計要推出新歌，但此時他的健康又亮起紅燈，計畫只好順延。

(中國時報)